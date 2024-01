Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έκανε σήμερα την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, διαδικτυακά και από το σπίτι, μετά τη νοσηλεία του στις αρχές Ιανουαρίου χωρίς να προειδοποιήσει τις ανώτερες αρχές της χώρας, καθώς παρενέβη μέσω βιντεοδιάσκεψης σε μια συνάντηση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία, παραλείποντας, ωστόσο, να διαβάσει τα σχόλια που είχε προετοιμάσει σχετικά με την υγεία του.

Ο Λόιντ Όστιν, ηλικίας 70 ετών, νοσηλεύτηκε την 1η Ιανουαρίου για δύο εβδομάδες λόγω επιπλοκών που εμφάνισε έπειτα από μια επέμβαση που συνδέεται με καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου.

Αυτή η διάγνωση και οι δύο νοσηλείες που ακολούθησαν δεν επικοινωνήθηκαν στις ανώτερες αρχές της χώρας, αρχής γενομένης από τον Τζο Μπάιντεν, παρά μόνο έπειτα από τέσσερις ημέρες, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στον Τύπο και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων του, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου.

Ο Όστιν εμφανίστηκε κατά το live stream για λίγα λεπτά, καθώς έκανε τις εναρκτήριες δηλώσεις του. Καθόταν μπροστά από έναν λευκό τοίχο, έχοντας πίσω του κάτι που έμοιαζε με ένα πληκτρολόγιο συστήματος ασφαλείας στα αριστερά του και το λογότυπο του υπουργείου Άμυνας στα δεξιά του, με δύο μικρές σημαίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πάνω σε έναν εκτυπωτή.

🇺🇸US Defence Secretary Lloyd Austin, in his first public appearance since being hospitalised, opened a meeting of the Ramstein Group of Kiev’s supporters via video conference.

He called on allies to provide Ukraine with “more life-saving ground-based air defence systems and… pic.twitter.com/mICfFv6hUt

— dana (@dana916) January 23, 2024