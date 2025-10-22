Ένας νόμος με τον οποίο θα εφαρμόζεται η ισραηλινή νομοθεσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια ενέργεια που ισοδυναμεί με προσάρτηση των εδαφών που θέλουν οι Παλαιστίνιοι για το κράτος τους, έλαβε μια πρώτη έγκριση σήμερα από το ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνεσέτ. Η ψηφοφορία ήταν η πρώτη από τις τέσσερις που απαιτούνται για να εγκριθεί ο νόμος και συνέπεσε με την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στο Ισραήλ, έναν μήνα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν στήριξε το νομοσχέδιο, το οποίο προώθησαν άλλοι βουλευτές εκτός του κυβερνώντος συνασπισμού. Η πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 25 έναντι 24 (σε σύνολο 120 βουλευτών). Ένα δεύτερο νομοσχέδιο που υπέβαλε ένα αντιπολιτευόμενο κόμμα και αφορά την προσάρτηση του εβραϊκού οικισμού Μαάλε Αντουμίμ, εγκρίθηκε με ψήφους 31 υπέρ έναντι 9 κατά.

Ορισμένα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού (από τα κόμματα του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ) ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου. Θα χρειαστεί πάντως μια μακρά κοινοβουλευτική διαδικασία μέχρι την τελική έγκρισή του.

Μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου ζητούσαν επί χρόνια να προσαρτηθούν και επισήμως τμήματα της Δυτικής Όχθης, εδάφη για τα οποία το Ισραήλ επικαλείται τους βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς του. Το Διεθνές Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ, έκρινε το 2024 ότι η ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, καθώς και οι εβραϊκοί οικισμοί εκεί, είναι παράνομοι.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα εδάφη που κατέλαβε στον πόλεμο του 1967 δεν είναι «κατεχόμενα» υπό τη νομική έννοια του όρου, επειδή πρόκειται για διαφιλονικούμενα εδάφη. Ωστόσο τα Ηνωμένα Έθνη και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας τα θεωρεί κατεχόμενα. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου σκεφτόταν το ενδεχόμενο της προσάρτησης ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες τον Σεπτέμβριο, όμως μετά τις αντιρρήσεις του Τραμπ φάνηκε να εγκαταλείπει αυτό το σχέδιο.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει ρητά περί προσάρτησης αφού εγκατέλειψε το 2020 μια προεκλογική δέσμευσή του προκειμένου το Ισραήλ να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ. Τα ΗΑΕ προειδοποίησαν τον προηγούμενο μήνα ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

ΑΛ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ