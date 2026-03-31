Το πρώτο επιβεβαιωμένο ανθρώπινο κρούσμα του ιού της γρίπης των πτηνών H9N2 στην Ευρώπη καταγράφηκε στην Ιταλία, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Το περιστατικό αφορά ανήλικο ασθενή, ο οποίος μολύνθηκε εκτός Ευρώπης και διαγνώστηκε μετά την επιστροφή του στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση στο νοσοκομείο San Gerardo στη Μόντσα, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε μέσω εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων που ανιχνεύουν το γενετικό υλικό του ιού.

Τι είναι ο H9N2

Ο H9N2 ανήκει στους ιούς γρίπης τύπου Α, μια ευρεία κατηγορία που περιλαμβάνει τόσο τους ιούς της εποχικής γρίπης (όπως H1N1 και H3N2) όσο και στελέχη που προσβάλλουν κυρίως πτηνά.

Συγκεκριμένα, ταξινομείται ως ιός «χαμηλής παθογονικότητας», που σημαίνει ότι προκαλεί ήπια νόσο στα πουλερικά και, στις σπάνιες περιπτώσεις μετάδοσης στον άνθρωπο, συνήθως οδηγεί επίσης σε ήπια συμπτώματα. Η μετάδοση στον άνθρωπο είναι περιορισμένη και συνδέεται κυρίως με άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά ή περιβάλλοντα με υψηλό ιικό φορτίο.

Παρότι είναι το πρώτο περιστατικό στην Ευρώπη, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κρούσματα παγκοσμίως, κυρίως στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα.

Εκτίμηση κινδύνου και επιδημιολογική σημασία

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός. Το συγκεκριμένο στέλεχος δεν φαίνεται να μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και απαιτεί περαιτέρω γενετικές μεταλλάξεις για να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ωστόσο, η εμφάνιση τέτοιων περιστατικών παρακολουθείται στενά, καθώς οι ιοί της γρίπης είναι γνωστοί για τη γενετική τους μεταβλητότητα και την πιθανότητα πρόκλησης ευρύτερων επιδημιών. Ως προληπτικό μέτρο, οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σε ιχνηλάτηση επαφών, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστούν ενδείξεις περαιτέρω μετάδοσης.

Άλλα πιο ανησυχητικά στελέχη

Παρά τη χαμηλή επικινδυνότητα του H9N2, οι επιστήμονες εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία για άλλα στελέχη, όπως ο H5N1, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή παθογονικότητα και έχει δείξει αυξημένη ικανότητα να μολύνει θηλαστικά.

Το μεμονωμένο αυτό περιστατικό δεν προκαλεί άμεση ανησυχία, αλλά λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης. Η συμπεριφορά των ιών της γρίπης των πτηνών παραμένει απρόβλεπτη, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση νέων κρουσμάτων.

Πηγή: Science Alert, Independent