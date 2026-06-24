Το σφοδρό κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί βιβλική καταστροφή στη γαλλική ύπαιθρο. Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, το κλείσιμο σχολείων και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, η κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας βρίσκεται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συναγερμός στις πτηνοτροφικές μονάδες

Η κατάσταση είναι δραματική στις δύο σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιφέρειες της Γαλλίας, τη Βρετάνη και την Περιοχή του Λίγηρα, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν το 60% της εθνικής παραγωγής. Σύμφωνα με τον Γιαν Νεντελέκ, επικεφαλής του κλαδικού οργανισμού ANVOL, οι απώλειες πουλερικών (τόσο σε ελεύθερης βοσκής όσο και σε κλειστές φάρμες) αγγίζουν τις εκατοντάδες χιλιάδες, αν και ο ακριβής αριθμός είναι ακόμα αδύνατο να προσδιοριστεί. Σημειώνεται ότι η Γαλλία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ε.Ε.

«Τα ζώα υποφέρουν από τη ζέστη ακριβώς όπως και οι άνθρωποι. Αυτό εξηγεί τα πρωτοφανή ποσοστά θνησιμότητας που βλέπουμε», δηλώνει ο Κλεμάν Μπλανσάρ, ένας 32χρονος πτηνοτρόφος από το Σεντ-Αντρέ-Γκουλ-ντ’Ουά, ο οποίος έχασε 700 κοτόπουλα μέσα σε ελάχιστα 24ωρα, όταν η κανονική απώλεια δεν ξεπερνά τα δύο πτηνά την ημέρα.

Μπλοκάρισμα στη διαχείριση των νεκρών ζώων

Ο τεράστιος όγκος των νεκρών πτηνών έχει προκαλέσει «έμφραγμα» στον μηχανισμό περισυλλογής και επεξεργασίας. Καθώς τα ειδικά συνεργεία αδυνατούν να ανταποκριθούν άμεσα, οι αρχές έχουν δώσει οδηγίες στους παραγωγούς να καλύπτουν τα ζώα με ροκανίδια ή πριονίδι για λόγους υγιεινής. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτραπεί η απευθείας ταφή των ζώων μέσα στα κτήματα των αγροκτημάτων, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

Μειωμένη η παραγωγή γάλακτος

Το θερμικό στρες δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε τη βοοειδοτροφία. Στα δυτικά της χώρας, κοντά στην πόλη Ανζέ, ο γαλακτοπαραγωγός Φρεντερίκ Βενσάν περιγράφει τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζει το κοπάδι του από 70 αγελάδες. Τα ζώα, αρνούμενα να τραφούν και αναζητώντας απεγνωσμένα δροσιά, συνωστίζονται κάτω από τα συστήματα εξαερισμού που δουλεύουν στο maximum.

Η μειωμένη πρόσληψη τροφής και η αυξημένη ανάγκη για νερό έχουν ήδη οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση της παραγωγής γάλακτος, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 15% και 20%. Όπως τονίζουν οι παραγωγοί, η κατάσταση έχει γίνει πλέον εξαντλητική τόσο για το ζωικό κεφάλαιο όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.