Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές του Βελγίου, καθώς τουλάχιστον 306 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από σαλμονέλα έπειτα από κατανάλωση αυγών. Η αρμόδια υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές κύμα μολύνσεων, το οποίο πηγάζει από τοπική πτηνοτροφική μονάδα.

Σύμφωνα με τη βελγική υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων (AFSCA), το στέλεχος του βακτηρίου που προκάλεσε την ασθένεια ταυτοποιήθηκε στο εν λόγω αγρόκτημα. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας διευκρίνισε ότι ο πραγματικός αριθμός των νοσούντων είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί πολίτες με ήπια ή και καθόλου συμπτώματα δεν υποβλήθηκαν ποτέ στους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους.

«Η σαλμονέλα είναι σχετικά συνήθης στο Βέλγιο, όμως δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλη συρροή, με τόσους πολλούς ανθρώπους να έχουν νοσήσει», υπογράμμισε η αξιωματούχος, σπεύδοντας να καθησυχάσει πως, ευτυχώς, δεν έχει καταγραφεί καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά τον περασμένο Μάιο, όταν η AFSCA εντόπισε για πρώτη φορά τη μόλυνση. Αρχικά, η υπηρεσία προχώρησε σε ανάκληση παρτίδων και ανέστειλε τη λειτουργία μιας μονάδας εκτροφής χηνών σε φάρμα της Φλάνδρας, στο βόρειο Βέλγιο. Καθώς όμως τα κρούσματα αυξάνονταν διαρκώς, διατάχτηκε το οριστικό λουκέτο σε ολόκληρο το αγρόκτημα, με τα πτηνά να θανατώνονται έπειτα από μια δεύτερη, πιο εκτεταμένη ανάκληση στις 10 Αυγούστου.

Η εμπορία των επίμαχων αυγών γινόταν από την εταιρεία Laerco BV, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό. Υπολογίζεται ότι έως και 2 εκατομμύρια δυνητικά μολυσμένα αυγά διοχετεύτηκαν στις αγορές του Βελγίου και του γειτονικού Λουξεμβούργου, γεγονός που οδήγησε και την τοπική υγειονομική υπηρεσία του κρατιδίου σε αντίστοιχη εντολή ανάκλησης προϊόντων.

Παρά τις μαζικές αποσύρσεις, η εκπρόσωπος της AFSCA έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ορισμένα από τα μολυσμένα αυγά ενδέχεται να βρίσκονται ακόμα στα ψυγεία των καταναλωτών, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κρουσμάτων το προσεχές διάστημα. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν στο κοινό ότι το σχολαστικό μαγείρεμα των αυγών μειώνει δραστικά τις πιθανότητες μόλυνσης από το βακτήριο.