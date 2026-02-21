Αμερικανικές, στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να συρρέουν στη Μέση Ανατολή όσο οι μέρες περνούν και η Ουάσινγκτον δεν καταλήγει σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η Αμερική επιχειρεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν μέσω της αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας της στον Κόλπο, την ώρα που οι συνομιλίες για τα πυρηνικά – και όχι μόνο – συνεχίζονται.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τον πόλεμο του Ιράκ, αφού στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί αεροπλανοφόρα, δεκάδες αεροσκάφη, πλοία και προσωπικό.

Σύμφωνα με το Clashreport, αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Επίσης, μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας, στη χώρα μας. Στο «X» δημοσιεύτηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο, όπου φαίνονται μερικά από τα προαναφερόμενα.

Δείτε το κλιπ:

‼️A large number of American attack aircraft spotted in Greece The Souda Bay base in Crete is one of the key points for deploying aviation to Iran. The U.S. continues a large-scale buildup of aviation in the region, not seen since the preparations for Iraq in 2003. Before our… pic.twitter.com/6n57RnTphk — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2026

Δείτε φωτογραφίες από τα F-22 που αναφέρεται ότι πέρασαν από τη Βρετανία:

🐦‍⬛Raptor Row 🇺🇸🇬🇧 Twelve “FF” Lockheed Martin F-22A Raptors from Langley Air Force Base, lined up at RAF Lakenheath, seen from Maids Cross Hill Nature Reserve. (21 February 2026) pic.twitter.com/owvQJUDEze — Havoc Aviation (@havoc_aviation) February 21, 2026

Την Παρασκευή (20/2), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός περιορισμένου χτυπήματος, σε πρώτη φάση, με στόχο να σύρει το Ιράν σε συμφωνία.

Πάντως, όπως έχει επισημανθεί και από αναλυτές, το σκηνικό, με την τόσο μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων θυμίζει έντονα την περίπτωση του Ιράκ το 2003, όταν υπήρξε η εισβολή των Αμερικανών τον Μάρτιο και ακολούθησε η πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν.

Προετοιμασία των ΗΠΑ για παρατεταμένη επιχείρηση μεγάλης διάρκειας

Προηγούμενη αναφορά του Reuters ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για παρατεταμένη επιχείρηση διάρκειας εβδομάδων, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας και πυρηνικές υποδομές.

Οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει πιο λεπτομερής και πιο φιλόδοξος, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο, ούτε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αλλαγή καθεστώτος χωρίς εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση. Μια τέτοια επιλογή θα αποτελούσε σημαντική απόκλιση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε επικρίνει τις στρατιωτικές επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, με πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ βομβαρδιστικά από τις ΗΠΑ μπορούν να υποστηρίξουν εκτεταμένη αεροπορική επιχείρηση.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ ενέκρινε τη στοχευμένη εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί το 2020, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Το 2019, η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε επίσημα τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση.

Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι ο 12ήμερος πόλεμος Ισραήλ – Ιράν ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων πληγμάτων σε ηγετικά στελέχη. Σύμφωνα με περιφερειακές πηγές, τότε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 ανώτατοι διοικητές, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Μοχάμεντ Μπαγκέρι. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούν ακριβείς πληροφορίες και αξιολόγηση των πιθανών παράπλευρων απωλειών.

Η αλλαγή καθεστώτος και το διπλωματικό παράθυρο των 15 ημερών

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράν «φαίνεται πως θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν την εξουσία, λέγοντας απλώς ότι «υπάρχουν άνθρωποι».

Παραδοσιακά, η αλλαγή καθεστώτος προϋποθέτει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επιλέξει στο παρελθόν εναλλακτικές μεθόδους, όπως η αποστολή ειδικών δυνάμεων για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό και το διπλωματικό ενδεχόμενο, προειδοποιώντας ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι εντός 10 έως 15 ημερών μπορεί να ληφθεί απόφαση.