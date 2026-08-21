Το «Ελ Νίνιο», που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι πιθανό να είναι το ισχυρότερο κλιματικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί εδώ και 100 χρόνια, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office).

Δημοσίευμα του BBC αποκαλύπτει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και μπορεί να εντείνει τους κινδύνους εκδήλωσης ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως ξηρασίας και πλημμυρών από την Αυστραλία ως το Περού.

Σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, η Met Office προειδοποιεί ότι είναι «πολύ πιθανό» το 2027 να αποτελέσει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα καιρικά μοτίβα σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται ήδη, με τις βροχές των μουσώνων στην Ινδία να κυμαίνονται κάτω από το μέσο όρο και τη δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό Ωκεανό να εμφανίζεται κατασταλμένη.

«Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός», δήλωσε ο καθηγητής Άνταμ Σκέιφ, επικεφαλής μακροπρόθεσμων προγνώσεων στη Met Office. «Δεν έχω δει ποτέ ξανά στις προγνώσεις μας ένα σήμα Ελ Νίνιο με τόση ένταση».

Τι είναι το «Ελ Νίνιο»;

Το «Ελ Νίνιο» είναι ένα καιρικό μοτίβο, το οποίο εκδηλώνεται περίπου κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου ένα έτος. Οι αληγείς άνεμοι που συνήθως πνέουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά κατά μήκος του Ειρηνικού Ωκεανού μπορούν να εξασθενήσουν ή ακόμη και να αντιστραφούν, επιτρέποντας στα θερμά ύδατα να κινηθούν προς τα ανατολικά. Η θερμότητα απελευθερώνεται από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και μετατοπίζοντας τα μοτίβα των βροχοπτώσεων.

Οι επιστήμονες κηρύσσουν την έναρξη του «Ελ Νίνιο» όταν οι θερμοκρασίες στην επιφάνειας της θάλασσας σε μια βασική περιοχή του Ειρηνικού είναι 0,5°C ή περισσότερο πάνω από τον μέσο όρο. Οι τρέχουσες μετρήσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία είναι πολύ πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περισσότερο από το κανονικό.

Οι τελευταίες προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι αυτές οι ανωμαλίες της θερμοκρασίας θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 3 βαθμούς Κελσίου αργότερα φέτος, καθώς το «Ελ Νίνιο» πλησιάζει στην κορύφωσή του.

Αυτό θα ήταν πρωτοφανές στα αρχεία που χρονολογούνται από το 1950, και πιθανότατα το ισχυρότερο φαινόμενο από τον 19ο αιώνα.

«Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας ενώ αυτό το φαινόμενο συνεχίζει να αναπτύσσεται και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε αυξημένη βεβαιότητα ότι θα πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα καταρρίψει κάθε ρεκόρ», δήλωσε ο Δρ. Ζικ Χάουσφαδερ, κλιματολόγος στο Berkeley Earth, μια ερευνητική ομάδα των ΗΠΑ.

Επιδεινώνει η γενικότερη κλιματική αλλαγή το «Ελ Νίνιο»;

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση των φαινομένων Ελ Νίνιο». Ωστόσο, αυτό αποτελεί πεδίο συνεχούς έρευνας και συζήτησης για τους επιστήμονες.

Η έκθεση του 2021 από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) ανέφερε ότι η ένταση του «Ελ Νίνιο» έχει αυξηθεί από το 1950, σε σύγκριση με την περίοδο του 1400. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το «Ελ Νίνιο» συμβαίνει τώρα στο υπόβαθρο ενός θερμότερου κόσμου, καθιστώντας τις επιπτώσεις του στον καιρό πιο ακραίες.

Το 2027 «πολύ πιθανό» να είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων «Ελ Νίνιο», απελευθερώνεται σημαντική θερμότητα από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα.

Ο κλιματολόγος της Met Office, Δρ. Νικ Ντάνστον, τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, ιδιαίτερα το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί την χειμερινή κορύφωση του φαινομένου.

Συνεπώς, το 2027 είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ».

Πηγή: BBC

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