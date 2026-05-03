Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δολοφονία μιας 26χρονης δικηγόρου, στην Προύσα, από έμπορο που χρωστούσε στην οικογένειά της μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η Χατισέ Κοτσαεφέ έπεσε νεκρή από πυρά του Χακί Τσετίν, ο οποίος όφειλε 95.000 ευρώ στην αδελφή της, καθώς είχαν συνάψει εμπορική συμφωνία για αγορά αχλαδιών.

Το 26χρονο θύμα είχε κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για την είσπραξη της οφειλής. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Τσετίν είχε απειλήσει τηλεφωνικά τις δύο αδελφές, ζητώντας να αποσύρουν τις ενέργειες εναντίον του. Η νεαρή δικηγόρος είχε αρνηθεί και είχε ξεκαθαρίσει ότι θα προχωρούσε τη διαδικασία.

Εν τέλει, το απόγευμα της Δευτέρας (27/4), ο κατηγορούμενος φέρεται να έστησε καρτέρι στις δύο γυναίκες, ενώ βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό τους έξω από αποθήκη της οικογένειας.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του έμπορου στην περιοχή, καθώς και τη στιγμή της δολοφονίας:

Σε βίντεο, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί μέσα από όχημα, τραυματίζοντας θανάσιμα τη δικηγόρο στο στήθος, ενώ η αδελφή της δέχεται σφαίρα στο γόνατο.

Η 26χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, με τις Αρχές στην Τουρκία να συλλαμβάνουν τον ίδιο και ακόμη έξι άτομα.

Ο Τσετίν υποστήριξε πως δεν είχε στήσει ενέδρα και ότι συνάντησε τυχαία την οικογένεια. Είπε, επίσης, ότι πυροβόλησε προς τα πόδια τους, χωρίς να βγει από το αυτοκίνητο και δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη δικηγόρο. Παρ’ όλα αυτά, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει το όχημά του να κινείται για αρκετή ώρα στην περιοχή πριν από την επίθεση.