Συνεντεύξεις: Χρήστος Μαζάνης

Για τις νεότερες γεωπολιτικές εξελίξεις και την επικίνδυνη, κατά πολλούς γεωστρατηγικούς αναλυτές, κατάσταση που διαμορφώνεται σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα, λόγω των φερόμενων ρωσικών παραβιάσεων με drones και αεροσκάφη του εναέριου χώρου Κρατών του ΝΑΤΟ, μίλησαν στην τηλεόραση της «Ζούγκλας» ο Ναύαρχος ε.α. Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης και ο Πρέσβης ε.τ. Γιώργος Αϋφαντής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τοποθετήθηκαν για το κατά πόσο είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να καταρριφθούν ρωσικά αεροσκάφη ή drones αλλά και για το τι θα σήμαινε αυτό στρατιωτικά για την Ευρώπη, εάν συνέβαινε.

Επίσης απαντούν στο ερώτημα για το εάν ένα τέτοιο επεισόδιο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας μπορεί να επηρεάσει τη χώρα μας και ποιος θα μπορούσε να ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ.

Ακόμα τοποθετούνται ξεκάθαρα στο ερώτημα για ποιο λόγο ο καταιγισμός των ρωσικών ενεργειών έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα εντείνει την επιθετική της στάση απέναντι στην Ευρώπη, και δίνουν σαφείς απαντήσεις για το τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, και τι τελικά φαίνεται πως θέλει ο Πούτιν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναφέρθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πιο συγκεκριμένα ξεκαθαρίζουν τον ρόλο που φέρεται να έπαιξε η συνάντηση αυτή για την επόμενη μέρα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και η υπόθεση του Πίρι Ρέϊς, την οποία οι Τούρκοι δεν στρατιωτικοποίησαν, σε αντίθεση με την Αθήνα, η οποία πραγματοποίησε «ξαφνική» άσκηση, έπειτα από εντολή του ΓΕΕΘΑ.

Μιλούν ακόμα για την προσπάθεια της Τουρκίας να μπει στο Πρόγραμμα των F-35 και εάν τελικά θα το καταφέρε,ι ενώ δίνουν την δική τους εκτίμηση για το εάν είναι πιθανό να δούμε επαναφορά της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

