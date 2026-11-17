Ένα εκτεταμένο τεχνολογικό «μπλακάουτ» ταλαιπώρησε τους χρήστες της Apple το βράδυ της Τρίτης (17/11), καθώς βασικές λειτουργίες τέθηκαν εκτός σύνδεσης.

Σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector, υπήρξε μια μαζική εισροή αναφορών για βλάβες που επηρέασαν κρίσιμες υπηρεσίες, όπως το Apple Pay, το iCloud, αλλά και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (Apple Support).

Σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στη Google και το Gmail.

Η απότομη αύξηση των καταγγελιών ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Αδυναμία σύνδεσης και εγκλωβισμός χρηστών

Οι καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρά εμπόδια, καθώς πολλοί ανέφεραν ότι κλειδώθηκαν έξω από τους λογαριασμούς τους στην Apple.

Επιπλέον, στάθηκε αδύνατη η ενεργοποίηση νέων συσκευών, ενώ εμφανίζονταν συνεχή μηνύματα σφάλματος σε όσους προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους στο cloud.

Τα προβλήματα αυτά φαίνεται πως προκάλεσαν ευρύτερη αναστάτωση, επηρεάζοντας παράλληλα και ορισμένους χρήστες της Google που προσπάθησαν να αλληλεπιδράσουν με τις εν λόγω υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι νωρίτερα υπήρξε «μπλακάουτ» στο άκρως απόρρητο δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Επιβεβαίωση από την Apple

Η Apple επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης σοβαρές δυσλειτουργίες στο App Store, το Apple Music και τη σύνδεση στο iCloud, προειδοποιώντας ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αργές ή εντελώς μη διαθέσιμες.