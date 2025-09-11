Σε θρίλερ εξελίσσεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ. Η αστυνομία αναζητά τον ελεύθερο σκοπευτή, ντυμένο στα μαύρα, ο οποίος εθεάθη να σκαρφαλώνει από μια ταράτσα λίγο αφότου ο συντηρητικός ακτιβιστής πυροβολήθηκε θανάσιμα στον λαιμό.

Πλάνα από την πολιτική δολοφονία στο Πανεπιστήμιο Utah Valley δείχνουν μια φιγούρα να βρίσκεται μπρούμυτα στην κορυφή ενός κτιρίου ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου έπεσε ο 31χρονος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κερκ, παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών, χτυπήθηκε στο λαμό από μία μόνο σφαίρα ενώ απευθυνόταν στο πλήθος των 3.000 ανθρώπων σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες χθες το απόγευμα.

Λίγο πριν από τον πυροβολισμό, μια φιγούρα με σκούρα ρούχα φαίνεται ακίνητη στην οροφή του Κέντρου Losee – περίπου 140 με 200 μέτρα από τον Κέρκ, λίγο πριν τον χτυπήσουν.

Footage shows someone on the roof where AP says the shooter was during Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/U8uXlKOxQ5 — Jim clancy (@f61e05dfbf9341b) September 11, 2025

Καθώς η κάμερα γυρίζει πανοραμικά μέσα στο πλήθος, ο δολοφόνος φαίνεται να στέκεται όρθιος και να τρέχει στην ταράτσα και να απομακρύνεται, πιθανώς μπαίνοντας μέσα στα πλήθη των πανικοβλημένων ανθρώπων που εγκατέλειπαν το σημείο.

The shooter is on the roof. The video captures him running after the shot #CharlieKirk #Assassination #TPUSA pic.twitter.com/nv6nKtxI9q — Wade Burleson (@Wade_Burleson) September 10, 2025

🔎 Charlie Kirk Rooftop: Zoomed in & slowed down There’s clearly a person running on top of the roof. If you look closely they are carrying something. It drops near the end https://t.co/iaVcow6Sti pic.twitter.com/1F79roWZwi — Intrinsic (@intrinsicvalyou) September 10, 2025

Η σύζυγος του κ. Κερκ, Έρικα Φράντζβε, ο τρίχρονος γιος τους και η 16μηνη κόρη τους βρίσκονταν στην πλατεία και τον παρακολουθούσαν να μιλάει όταν πέθανε, σύμφωνα με το BBC.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι γρήγορα, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν τον σκοπευτή, ο οποίος διέφυγε με επιτυχία.

Πράκτορες του FBI συνεργάζονται τώρα με την τοπική αστυνομία για να εντοπίσουν τον δολοφόνο, με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, να υπόσχεται ότι θα συλλάβει τον δολοφόνο και να αφήνει να εννοηθεί ότι ο δράστης θα αντιμετωπίσει την θανατική ποινή.

«Προς όποιον το έκανε αυτό: Θα σας βρούμε. Θα σας δικάσουμε και θα σας θεωρήσουμε υπόλογους στο έπακρο του νόμου», είπε.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη αρχικά από την αστυνομία αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν ο δράστης.

Ώρες αργότερα, ένα δεύτερο «άτομο ενδιαφέροντος» συνελήφθη, ωστόσο, ο διευθυντής του FBI , Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε στο X ότι και αυτό το άτομο αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση – καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη συνεχιζόταν.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας και η τοπική αστυνομία στην εκδήλωση αντιμετωπίζουν τώρα έντονες αντιδράσεις, καθώς εμφανίζονται ανατριχιαστικά πλάνα που δείχνουν μια άγνωστη φιγούρα να παραμονεύει στην οροφή.

«Περίμενα ότι όταν έφτασα εδώ θα έπρεπε να περάσω από κάποιο είδος ασφαλείας, αλλά αυτό απλά δεν ήταν κάτι που συνέβαινε», δήλωσε ο μάρτυρας Τάιλερ ΜακΓέτιγκαν στο NBC News .

Ο ΜακΓέτιγκαν έφτασε στην εκδήλωση εφοδιασμένος με ένα έγκυρο εισιτήριο με έναν σαρώσιμο κωδικό, ωστόσο, παραδόξως, το εισιτήριό του δεν ελέγχθηκε καθώς έμπαινε στον χώρο όπου επρόκειτο να μιλήσει ο Κερκ.

«Κανείς δεν έλεγξε τον γραμμωτό κώδικα ή τον κωδικό QR», είπε στο πρακτορείο. «Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου για να μπει κανείς. Κυριολεκτικά, ο καθένας μπορούσε να μπει αν ήθελε».

Ο Τζάστιν Χίκενς, ο οποίος είπε ότι βρισκόταν περίπου 20 μέτρα από το σημείο των πυροβολισμών, δήλωσε στο NBC ότι δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στην είσοδο της εκδήλωσης. Η μόνη ασφάλεια που παρατήρησε ήταν μια μικρή ομάδα προσωπικού που βρισκόταν κοντά στον ίδιο τον Κερκ.

Ένας άλλος παρευρισκόμενος, ο Raydon Dechene, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ελάχιστη ασφάλεια, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι αποσκευών – μια λεπτομέρεια που του «έφαγε άβολα», όπως ανέφερε το CNN .

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας του Πανεπιστημίου, Τζεφ Λονγκ, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στην εκδήλωση όπου ο Κερκ βρισκόταν σε ένα χαμηλότερο τμήμα που περιβαλλόταν από κτίρια.

Εκτός από την προσωπική ομάδα ασφαλείας του Κερκ, αστυνομικοί με πολιτικά ήταν ήδη παρόντες μέσα στο πλήθος.

«Εκπαιδευτήκαμε για αυτά τα πράγματα. Και νομίζεις ότι τα έχεις καλύψει. Και αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, συμβαίνουν. Προσπαθείς να καλύψεις τις βάσεις σου», είπε ο Λονγκ. «Δυστυχώς, σήμερα δεν το κάναμε, και εξαιτίας αυτού, είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό».