Κεντρικοί δρόμοι της Βενετίας, πλημμύρισαν κυριολεκτικά από πολλά μικρά ψάρια, που άρχισαν να κολυμπούν σε ρηχά νερά,έχοντας βγει από τους αγωγούς αποχέτευσης της πόλης. Αυτό συνέβη λόγω του ότι εκδηλώθηκε το φαινόμενο «acqua alta», δηλαδή το γνωστό σε όλους φαινόμενο της παλίρροιας, το οποίο προκαλεί μικρής έκτασης πλημμύρες στην πόλη.

Όπως αποτυπώνεται στα βίντεο, πολυπληθείς ομάδες ψαριών έχουν «γεμίσει» τα σοκάκια της Βενετίας προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα.

Το φαινόμενο της παλίρροιας επηρεάζει τις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής, από τη Βενετία έως και το Ιόνιο και σημειώνεται συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο.

Δεν είναι σπάνια τέτοιας φαινόμενα, για τη συγκεκριμένη πόλη. Ιδιαίτερα όταν η στάθμη των νερών ξεπερνά το ένα μέτρο, η πλατεία του Αγίου Μάρκου πλημμυρίζει συχνά πυκνά, όπως συνέβη και πριν από λίγες ημέρες, κατά την διάρκεια του διάσημου Καρναβαλιού της Βενετίας.