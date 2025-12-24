Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα ψεύτικο βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει τον θάνατο του καταδικασμένου σεξουαλικού δράστη Τζέφρι Έπσταϊν από τα ίδια του τα χέρια. Το κλιπ ήταν μέρος της τελευταίας παρτίδας αρχείων που δημοσίευσε η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον Έπσταϊν, αλλά αργότερα αφαιρέθηκε χωρίς εξήγηση από το τμήμα.

Το ψεύτικο βίντεο προφανώς μπήκε στα αρχεία Έπσταϊν του FBI επειδή κάποιος το είχε στείλει με email στο γραφείο ρωτώντας αν ήταν αληθινό. Σύμφωνα με ανάλυση του περιοδικού Wired, το βίντεο των 12 δευτερολέπτων φάνηκε να ταιριάζει με το υλικό που ανέβηκε στο YouTube το 2019 με μια περιγραφή που έγραφε «απόδοση τρισδιάστατων γραφικών», αναφέρει το περιοδικό ΤΙΜΕ.

Το βίντεο τώρα είναι ανεβασμένο σε ανεξάρτητο χρήστη στην πλατφόρμα:

Άλλα Μέσα, συμπεριλαμβανομένου του BBC, είπαν ότι παλαιότερα είχαν εντοπίσει το βίντεο σε πλάνα που ανέβηκαν στην πλατφόρμα το 2020. Ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από το βίντεο στην αρχική κυκλοφορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει ένα μήνυμα εκτός της κυβέρνησης που ρωτά αν το βίντεο είναι πραγματικό, έγραψε ο ιστότοπος Wired.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα του TIME την Τρίτη σχετικά με το γιατί αφαιρέθηκε το βίντεο ή γιατί κυκλοφόρησε αρχικά.

Το ψεύτικο υλικό είχε κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα και αναφέρθηκε ως παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς εργάζεται για να συμμορφωθεί με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν, τον οποίο υπέγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ σε νόμο στις 19 Νοεμβρίου δίνοντας στο τμήμα 30 ημέρες για να δημοσιοποιήσει όλους τους φακέλους υποθέσεων σχετικά με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ανώτεροι ηγέτες του οργανισμού έχουν εκφράσει δυσκολία να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, που απαιτεί την εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων και τη σύνταξη πληροφοριών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των θυμάτων ή τις συνεχιζόμενες έρευνες. Οι επικριτές κατηγόρησαν το πρακτορείο ότι εμπλέκεται σε συγκάλυψη επειδή δεν έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία εντός της προθεσμίας και για ορισμένες από τις τροποποιήσεις του.

Πολλοί Αμερικάνοι, εκ των οποίων και υποστηρικτές του Τραμπ, ισχυρίζονται «θεωρίες συνωμοσίας» ότι ο Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται ότι αυτοκτόνησε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, δολοφονήθηκε πριν από τη δίκη του για κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία. Άλλοι πάλι λένε ότι έχει φυγαδευτεί κάπου και ζει και βασιλεύει ινκόγκνιτο.

Τώρα η ομάδα. που έβαλε ο Τραμπ επικεφαλής του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρέπει να αντιμετωπίσει τον σκεπτικισμό που βοήθησαν ορισμένοι από αυτούς να υποθάλψουν.

Τον Ιούλιο, το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσαν μια έκθεση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Έπσταϊν είχε πεθάνει από αυτοκτονία. Αυτή η έκθεση ανέφερε ότι οι ερευνητές είχαν εξετάσει 300 gigabytes δεδομένων και φυσικών αποδεικτικών στοιχείων και δεν βρήκαν «καμία ενοχοποιητική “λίστα πελατών” και κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί νέες ποινικές διώξεις». Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι ο Έπσταϊν έβλαψε πάνω από 1.000 θύματα και είπε ότι ευαίσθητες πληροφορίες για αυτά τα θύματα περιλαμβάνονται στα υλικά της υπόθεσης. «Μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας είναι η καταπολέμηση της παιδικής εκμετάλλευσης και η απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα», αναφέρει η έκθεση. «Η διαιώνιση αβάσιμων θεωριών για τον Έπσταϊν δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους σκοπούς».

Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα χιλιάδες αρχεία που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής είναι αναρτημένα με τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Έπσταϊν». Τα αρχεία περιλαμβάνουν μεταγραφές της μεγάλης κριτικής επιτροπής, καθώς και φωτογραφίες από το αρχοντικό του Έπσταιν στη Νέα Υόρκη και το ιδιωτικό νησί στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ και διάφορα δημόσια πρόσωπα που εμφανίστηκαν σε εκδηλώσεις με τον Έπσταϊν.