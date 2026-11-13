Νοσοκομεία επιστρέφουν στο χαρτί και το στυλό. Αστυνομικές υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να τηλεφωνούν αντί να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αναφορές. Κυβερνητικές υπηρεσίες, δικαστήρια και επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν. Το εκτεταμένο μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της Microsoft έχει προκαλέσει ένα παγκόσμιο ντόμινο, δείχνοντας πόσες κρίσιμες καθημερινές λειτουργίες εξαρτώνται από την πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο.

Η διαταραχή ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε την Παρασκευή, με αναφορές προβλημάτων σε 74 χώρες και περιοχές, σύμφωνα με το Downdetector. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Outlook και η υποδομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange Online, με επιπτώσεις και σε λειτουργίες του Teams, του Copilot και άλλων εφαρμογών του Microsoft 365. Η έκταση των δυσλειτουργιών διαφέρει ανά υπηρεσία και οργανισμό.

Νοσοκομεία επιστρέφουν στις χειρόγραφες καταγραφές

Στη Βρετανία, το πρόβλημα έχει περάσει από τις οθόνες των εργαζομένων στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Το NHS England ανακοίνωσε ότι το προσωπικό εφαρμόζει εφεδρικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας άλλα πληροφοριακά συστήματα ή έντυπα αρχεία, ώστε να συνεχιστούν οι κρίσιμες υπηρεσίες και τα ραντεβού.

Σύμφωνα με αναφορά του δημοσιογράφου υγείας του BBC, Τζιμ Ριντ, που μεταφέρει η Daily Mail, ακυρώθηκαν ορισμένα ραντεβού για καισαρικές λόγω προβλημάτων στα ηλεκτρονικά ημερολόγια προγραμματισμού.

Το συνδικάτο GMB ανέφερε, από την πλευρά του, ότι εργαζόμενοι στις τηλεφωνικές υπηρεσίες υγείας και επείγουσας βοήθειας δεν μπορούν να διαβιβάζουν στοιχεία ασθενών με τον συνήθη τρόπο, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται εκκρεμότητες. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι κλήσεις για περιστατικά που απειλούν τη ζωή φαίνεται να εξυπηρετούνται κανονικά.

Το University College London Hospitals επιβεβαίωσε ότι δεν μπορούσε να στείλει ή να λάβει email και ζήτησε από όσους έχουν επείγοντα ερωτήματα να επικοινωνούν τηλεφωνικά.

Η εικόνα δεν είναι ίδια παντού: νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι οι εξετάσεις και οι επεμβάσεις συνεχίζονται, ενώ το NHS κάλεσε τους ασθενείς να προσέρχονται στα ραντεβού τους, εκτός εάν έχουν ενημερωθεί διαφορετικά.

Αστυνομίες χωρίς ηλεκτρονικές αναφορές, σχολεία χωρίς email

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προειδοποίησε για προβλήματα στην υποβολή ηλεκτρονικών φορμών. Αντίστοιχες ενημερώσεις εξέδωσαν οι αστυνομίες του Ντόρσετ και του Χέρτφορντσαϊρ, παραπέμποντας τους πολίτες στα τηλέφωνα για επείγουσες αναφορές.

Σχολεία ζήτησαν από τους γονείς να επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ δημοτικές υπηρεσίες προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στις απαντήσεις και δυσκολίες στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε ότι ενδέχεται να μην παραδίδονται ειδοποιήσεις μέσω email.

Προβλήματα εμφανίστηκαν και στις επιβεβαιώσεις σιδηροδρομικών εισιτηρίων. Οι εταιρείες LNER και Great Western Railway παρέπεμψαν τους επιβάτες στις εφαρμογές και στους λογαριασμούς τους στις ιστοσελίδες τους για την πρόσβαση στα εισιτήρια.

Από τις αμερικανικές υπηρεσίες μέχρι την αυστραλιανή αντικατασκοπεία

Οι επιπτώσεις εκτείνονται σε διαφορετικές ηπείρους και αγγίζουν οργανισμούς με κρίσιμες αρμοδιότητες.

Στην Αυστραλία, η υπηρεσία πληροφοριών ASIO και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαίωσαν ότι επηρεάστηκαν. Η κυβέρνηση ενεργοποίησε συμφωνία για την κατά προτεραιότητα αποκατάσταση υπηρεσιών, με τον υπουργό Εσωτερικών Τόνι Μπερκ να διευκρινίζει ότι οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις ΗΠΑ, προβλήματα ανέφερε η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στην Ιαπωνία επηρεάστηκαν κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα. Στην Ινδία, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air ανακοίνωσαν δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω email.

Η IndiGo διευκρίνισε ότι οι πτήσεις της δεν επηρεάζονται. Αντίστοιχα, τα αεροδρόμια Χίθροου και Στάνστεντ στο Λονδίνο ανακοίνωσαν ότι λειτουργούν κανονικά.

Στη Σιγκαπούρη, η κρατική υπηρεσία τεχνολογίας GovTech επιβεβαίωσε προβλήματα σε κυβερνητικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των email. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης Singpass παρέμεναν λειτουργικά.

Η Νέα Ζηλανδία πάγωσε τις αιτήσεις βίζας

Μία από τις πιο άμεσες επιπτώσεις για πολίτες και ταξιδιώτες καταγράφηκε στη Νέα Ζηλανδία: η υπηρεσία μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι αναστέλλει μέχρι νεωτέρας την επεξεργασία όλων των αιτήσεων βίζας εξαιτίας της διακοπής.

Παράλληλα, δεν ήταν δυνατή η υποβολή αιτήσεων μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας Immigration Online. Η έκδοση ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής άδειας NZeTA, ωστόσο, συνέχιζε κανονικά.

Προβλήματα στη λήψη email ανέφερε και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, με επιπτώσεις στις πρεσβείες, τα προξενεία και τις αντιπροσωπείες της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στον Καναδά, δικαστικές υπηρεσίες της Αλμπέρτα προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στην επικοινωνία, αλλά και στην παραλαβή και επεξεργασία εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για επείγουσες αιτήσεις παρέπεμψαν τους ενδιαφερόμενους στην αυτοπρόσωπη παρουσία.

Τράπεζες, συναλλαγές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Το κύμα προβλημάτων έφτασε και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στη Μαλαισία, η Maybank προειδοποίησε για καθυστερήσεις στις επικοινωνίες μέσω email και κάλεσε τους πελάτες να είναι προσεκτικοί απέναντι σε απόπειρες απάτης.

Στην Ταϊβάν, σύμφωνα με το Reuters, επηρεάστηκαν διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες. Πηγή του πρακτορείου ανέφερε ότι μία εταιρεία ακύρωσε προγραμματισμένη συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων.

Η DHL Freight ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την αξιόπιστη παράδοση email και ζήτησε επικοινωνία με εναλλακτικούς τρόπους, όπως το τηλέφωνο.

Επιπτώσεις καταγράφηκαν και στις συνδέσεις των εργαλείων της OpenAI και της Anthropic με τις υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας δυσλειτουργίες σε δυνατότητες πρόσβασης σε εταιρικά email, ημερολόγια και αναζητήσεις.

Τι συμβαίνει με τις 48 ώρες και την αποκατάσταση

Η Microsoft ανακοίνωσε πρόοδο στην αποκατάσταση τμημάτων της υποδομής της στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, με σταδιακή επαναφορά της κίνησης και βελτίωση στην πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια. Παρέμεναν, ωστόσο, διαλείποντα προβλήματα και συσσωρευμένα μηνύματα προς παράδοση.

Η εταιρεία επέκτεινε στις 48 ώρες το χρονικό περιθώριο αναμονής για την παράδοση καθυστερημένων email, ώστε αυτά να μην επιστρέφονται πρόωρα ως μη παραδοτέα. Πρόκειται για μέτρο διαχείρισης της συσσώρευσης μηνυμάτων και όχι για ανακοίνωση ότι όλες οι υπηρεσίες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας επί δύο ημέρες.

Στις ενημερώσεις της, η Microsoft περιέγραψε προβλήματα σε διακομιστές και αυξημένο φορτίο στην υποδομή της, ενώ ανέφερε ότι δεν έχει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας πίσω από το περιστατικό.

Ακόμη και όταν επανέλθει η πρόσβαση, η αποκατάσταση δεν τελειώνει με την εμφάνιση των εισερχομένων στην οθόνη: θα πρέπει να παραδοθούν τα συσσωρευμένα email και να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις που έμειναν σε αναμονή σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.