Οι κυβερνοεπιχειρήσεις που αποδίδονται στο Ιράν εισέρχονται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, προκαλώντας έντονο συναγερμό στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι επιτιθέμενοι δεν αρκούνται πλέον στην παράλυση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά στοχεύουν στην πρόκληση απτών, φυσικών ζημιών μέσω της απομακρυσμένης χειραγώγησης βιομηχανικού εξοπλισμού.

Το νέο αυτό δόγμα αποτυπώθηκε γλαφυρά σε τρία σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν από το καλοκαίρι. Στις μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, χειριστές εγκαταστάσεων ύδρευσης σε μικρές πόλεις βρέθηκαν ξαφνικά αποκλεισμένοι από τους πίνακες ελέγχου, χάνοντας προσωρινά τη διαχείριση κρίσιμων δικτύων.

Παράλληλα, στον Ατλαντικό, δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς ενέργειας με προορισμό το Τέξας δέχθηκαν παραβίαση στα ηλεκτρονικά τους δίκτυα εν πλω, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί δημόσια η ταυτότητα των δραστών ή η πρόκληση βλάβης στα συστήματα πλοήγησης.

Το «θερμό» χτύπημα στα γαλλικά σούπερ μάρκετ και τις τράπεζες αίματος

Η πιο ακραία μορφή αυτής της κυβερνοδολιοφθοράς εκδηλώθηκε στην Ευρώπη. Τη νύχτα της 11ης προς 12η Οκτωβρίου, χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου ψύξης περίπου 700 εμπορικών εγκαταστάσεων και σούπερ μάρκετ στη Γαλλία.

Ανεβάζοντας εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες από τους -27 σε περισσότερους από 50 βαθμούς Κελσίου, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε αποθέματα τροφίμων. Η υπερθέρμανση των μηχανημάτων οδήγησε σε τουλάχιστον 15 πυρκαγιές, σύμφωνα με τη Le Monde, ενεργοποιώντας τα συστήματα πυρόσβεσης και προσθέτοντας εκτεταμένες ζημιές από νερό.

Η απειλή άγγιξε ακόμη και τη δημόσια υγεία, καθώς καταγράφηκαν ανάλογες παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης προϊόντων αίματος στη Γαλλία. Εκεί, η έγκαιρη ενεργοποίηση των συναγερμών επέτρεψε στους τεχνικούς να αποσυνδέσουν τα συστήματα προτού καταστραφούν τα πολύτιμα αποθέματα. Αντίστοιχα προβλήματα σε εμπορικά ψυγεία αναφέρθηκαν επίσης σε Βρετανία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, με τις αρχές να διερευνούν εάν πρόκειται για συντονισμένη εκστρατεία.

Την 9η Νοεμβρίου, το Παρίσι έδειξε επισήμως τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ως υπεύθυνους για την επίθεση, με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, να προειδοποιεί για συνέπειες.

Η μονάδα Shahid Kaveh και η παγίδα των συστημάτων PLC

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται η ιρανική μονάδα Shahid Kaveh, η οποία συνδέεται με τη Διοίκηση Κυβερνοπολέμου των Φρουρών της Επανάστασης και δρα συχνά υπό το ψηφιακό προσωπείο της ομάδας CyberAv3ngers. Έχοντας στο ενεργητικό της παλαιότερα χτυπήματα σε βιομηχανικά συστήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ομάδα άφησε πίσω της τεχνικά ίχνη που οδήγησαν τη γαλλική Δικαιοσύνη να κινηθεί εναντίον στελεχών της, όπως ο Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν.

Παρά την άρνηση της Τεχεράνης, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ευαλωτότητα των σύγχρονων υποδομών.

Η επιτυχία αυτών των επιθέσεων βασίζεται στη στοχοποίηση των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC). Πρόκειται για τις εξειδικευμένες συσκευές που διαβάζουν δεδομένα από αισθητήρες και δίνουν εντολές σε φυσικά μηχανήματα, ρυθμίζοντας τα πάντα από τη ροή του νερού μέχρι τη λειτουργία ενός ψυκτικού θαλάμου. Όταν αυτοί οι ελεγκτές παραμένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο χωρίς ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, μια ψηφιακή εισβολή μετατρέπεται αυτομάτως σε φυσική απειλή, όπως ακριβώς είχαν προειδοποιήσει οι αμερικανικές αρχές ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και η νέα γεωπολιτική πίεση

Η δυναμική των ιρανικών ομάδων ενισχύεται πλέον σημαντικά από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στη Wall Street Journal, τα εργαλεία AI επιτρέπουν τον ταχύτατο εντοπισμό κενών ασφαλείας και την ανάλυση συστημάτων, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο και το κόστος προετοιμασίας μιας επίθεσης, ιδίως απέναντι σε εγκαταστάσεις με παρωχημένο λογισμικό.

Αν και το Ιράν εξακολουθεί να υστερεί τεχνολογικά έναντι υπερδυνάμεων του κυβερνοχώρου όπως η Ρωσία και η Κίνα, η στρατηγική του μετατόπιση δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για τη Δύση.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ, Γιόσι Καράντι, η Τεχεράνη κεφαλαιοποιεί την εμπειρία των πρόσφατων περιφερειακών συγκρούσεων. Επεκτείνοντας τη δράση της πέρα από τη Μέση Ανατολή, επιδιώκει να προκαλεί οικονομική αιμορραγία και αναστάτωση στην καθημερινότητα των δυτικών κοινωνιών, ασκώντας ασύμμετρη πίεση χωρίς να χρειαστεί να ρίξει ούτε μία συμβατική βολή.