«Ψήνουν αυγά» στην άσφαλτο της Σεβίλλης

Το κύμα καύσωνα που έχει επηρεάσει εκατομμύρια Ευρωπαίους φαίνεται να εξασθενεί στη Γαλλία και την Ιταλία σήμερα, όμως μετακινείται προς τα ανατολικά και τη Γερμανία.

Χθες, Τρίτη, στη νότια Γαλλία το θερμόμετρο έδειξε 42° Κελσίου, ενώ στο Παρίσι έφτασε τους 40° Κελσίου. Ωστόσο σήμερα ο κόκκινος συναγερμός, παραμένει σε ισχύ μόνο σε τέσσερις περιοχές στην κεντρική Γαλλία.

Στην Ιταλία η κεντρική και νότια χώρα συνεχίζουν να πλήττονται από καύσωνα, που προκάλεσε τον θάνατο ενός εργάτη 47 ετών που δούλευε σε οικοδομή της Μπολόνια. Εξάλλου, χθες το απόγευμα, δυο εργάτες που είχαν αναλάβει την αποκατάσταση οδοστρώματος, έξω από την πόλη Βιτσέντσα, έχασαν τις αισθήσεις τους εξαιτίας της ζέστης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται.

Σήμερα έρχεται η σειρά της Γερμανίας να αντιμετωπίσει ακραίες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να αναμένεται να φτάσει τους 38° Κελσίου στο Βερολίνο.

Ζέστη επικρατεί και στο Βέλγιο με περισσότερους από 35° Κελσίου, με το Atomium, την εμβληματική κατασκευή στις Βρυξέλλες, να παραμένει κλειστή για τους επισκέπτες μέχρι και σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Αν και τα κύματα ζέστης δεν είναι κάτι καινούργιο έπειτα από δεκαετίες υπερβολικής χρήσης του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, οι καύσωνες παρατηρούνται ολοένα και νωρίτερα το καλοκαίρι και συχνά διαρκούν ως τις αρχές του φθινοπώρου, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και τη λειτουργία των σχολείων.

Στη Γαλλία η απουσία κλιματισμού στις σχολικές αίθουσες προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, με τον Εθνικό Συναγερμό (ακροδεξιά) να ζητεί την κατάρτιση ενός σχεδίου.

Σχεδόν 1.900 σχολεία στη Γαλλία που δεν διαθέτουν εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της ζέστης παρέμειναν κλειστά χθες, περίπου το 3% του συνόλου. Σε άλλα τα μαθήματα γίνονται στην αυλή.

Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τα σχολεία έκλεισαν χθες νωρίτερα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει η επιλογή του “hitzefrei”, της σχολικής αργίας λόγω της υπερβολικής ζέστης που θεσπίστηκε τον 19ο αιώνα.

Ανοιχτά πάρκα τη νύχτα, ενισχυμένη φροντίδα για τους πιο ευάλωτους, διευρυμένο ωράριο στις πισίνες: η πόλης του Παρισιού ενεργοποίησε χθες το επίπεδο 4 – το πιο υψηλό—του σχεδίου της για την αντιμετώπιση του καύσωνα.

Ακόμη και η Ισπανία, μια χώρα όπου ο κλιματισμός είναι πιο διαδεδομένος, πνίγεται από τη ζέστη. Σήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα, αν και θα σημειωθούν και καταιγίδες.

Στην επαρχία Λερίδα της Καταλονίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν δύο πτώματα μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς.

