Ο Τόμας Μαρκλ κρίθηκε ικανός να αντιμετωπίσει τη δικαστική διαδικασία για την κατηγορία κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου από ομοσπονδιακή δικαστή στη Φλόριντα, η οποία αποδέχθηκε ότι ο 82χρονος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να κατανοήσει τη διαδικασία και να συνεργαστεί ουσιαστικά με την υπεράσπισή του.

Σύμφωνα με το Reuters, η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν βασίστηκε στα συμπεράσματα της ψυχιάτρου που είχε διοριστεί από το δικαστήριο. Η έκθεση, έκτασης 15 σελίδων, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε προσωπική συνέντευξη με τον κατηγορούμενο στη φυλακή. Ούτε η εισαγγελία ούτε η υπεράσπιση αμφισβήτησαν το συμπέρασμα για την ικανότητά του να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Η απόφαση αφορά τη δυνατότητά του να δικαστεί και δεν συνιστά κρίση για την ενοχή του.

Οι δυσκολίες μνήμης που οδήγησαν στην εξέταση

Την ψυχιατρική αξιολόγηση είχε ζητήσει η ίδια η δικαστής μετά την πρώτη εμφάνιση του Μαρκλ στο δικαστήριο, στις 6 Νοεμβρίου, ημέρα της σύλληψής του.

Τότε είχε διαπιστώσει «βάσιμους λόγους» να θεωρεί ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζει νοητική ανεπάρκεια, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την ηλικία του και την αδυναμία του να ανακαλέσει πληροφορίες κατά την ακροαματική διαδικασία.

Η ψυχίατρος Έιμι Γεροδήμου κατέγραψε στην έκθεσή της ενδείξεις «μείζονος νευρογνωστικής διαταραχής», πιθανόν λόγω ήπιας αγγειακής νόσου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Μαρκλ ενδεχομένως υπερέβαλλε ως προς τις δυσκολίες του όταν καλούνταν να θυμηθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες των κατηγοριών.

Ωστόσο, κατέληξε ότι, στην παρούσα φάση, διαθέτει επαρκή ικανότητα να αντιληφθεί τη φύση και τις συνέπειες της διαδικασίας εις βάρος του και να συνδράμει στην υπεράσπισή του.

Η κατηγορία και τα ευρήματα του FBI

Η ποινική δίωξη κατά του Μαρκλ ασκήθηκε στις 5 Νοεμβρίου και αφορά μία κακουργηματική κατηγορία κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Την επόμενη ημέρα συνελήφθη σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του FBI που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται φωτογραφίες στις οποίες φέρεται να απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με ανηλίκους.

Με την απόφαση της Γκρίφιν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ικανότητάς του να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία, επιτρέποντας να προχωρήσει η ποινική υπόθεση.