Η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Δανίας» μετά τις πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια της σκανδιναβικής χώρας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Μόλις μίλησα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέκρικσεν. Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Δανία μετά τις επανειλημμένες εισβολές άγνωστου ταυτότητας drones που επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και να συμβάλει στην ασφάλεια του δανικού εναέριου χώρου», συμπλήρωσε ο Μακρόν.

I have just spoken with Danish Prime Minister Mette Frederiksen. I expressed France’s full solidarity with Denmark following repeated intrusions by unidentified drones affecting operations at Copenhagen Airport.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2025

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη κοντά στα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ. Είχε προηγηθεί το βράδυ της Δευτέρας πολύωρη αναστολή της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τον ίδιο λόγο.

Για «υβριδικές επιθέσεις» που ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν, έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Δανίας, αναφερόμενη σε ρωσική «απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και η πρεσβεία της στην Κοπεγχάγη κατήγγειλε «ενορχηστρωμένη προβοκάτσια».

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία, έκλεισε προσωρινά, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα drone, σύμφωνα με την αστυνομία και την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Η αναστάτωση ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης, όταν η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X.

Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα λόγω των ύποπτων εμφανίσεων drone, παρότι δεν υπήρξε ακόμη επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας τους. Ωστόσο, το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά στη 00:35 της Παρασκευής.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά, καθώς παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε και το βράδυ της Τετάρτης, με drone να παρατηρούνται κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας ανησυχία και νέες αντεγκλήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.