Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες φέρνει στο φως η ανάκριση του 29χρονου πιλότου από το Ομάν, Χαμάμ αλ-Χαμάμι, για την απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση της Fly Dubai, με προορισμό το Ισραήλ.

Όπως προκύπτει από ισραηλινές πηγές, βασικός στόχος του συγκυβερνήτη ήταν να προκαλέσει ένα μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα, συντρίβοντας σκόπιμα το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Για να επιτύχει τον σκοπό του, ο αλ-Χαμάμι περίμενε το αεροπλάνο να εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, πριν αναλάβει δράση.

Στόχος του ήταν να δώσει στον πύργο ελέγχου την εντύπωση μιας φυσιολογικής διαδικασίας προσέγγισης και προσγείωσης, ώστε να αιφνιδιάσει τις Αρχές την τελευταία στιγμή.

Μάλιστα, είχε προετοιμάσει και εναλλακτικό σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν κατάφερνε να προσεγγίσει το ισραηλινό αεροδρόμιο, σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο σε αμερικανική στρατιωτική βάση επί ιορδανικού εδάφους.

Βίντεο που προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την αναστάτωση που προκλήθηκε στο εσωτερικό του αεροπλάνου:

Προετοιμασία μηνών και η «αναβολή» του Ιουλίου

Το σχέδιο του 29χρονου δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση. Σύμφωνα με το δίκτυο Channel 12, ο αλ-Χαμάμι είχε ταξιδέψει στο Μπεν Γκουριόν τον περασμένο Ιούνιο, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να οργανώσει την επίθεσή του. Στην ανάκρισή του ομολόγησε πως επέλεξε στοχευμένα να εργαστεί στη Fly Dubai, έχοντας ερευνήσει προηγουμένως ποιες αεροπορικές εταιρείες εκτελούν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

Η αρχική ημερομηνία της επίθεσης είχε οριστεί για τον Ιούλιο. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι ματαίωσε το σχέδιό του την τελευταία στιγμή, καθώς λυπήθηκε ένα μέλος του πληρώματος με το οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Η επίθεση στο πιλοτήριο και το σενάριο των ουρανοξυστών

Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε ακραία βία. Ο αλ-Χαμάμι χρησιμοποίησε το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης του πιλοτηρίου για να επιτεθεί στον Ινδό κυβερνήτη, Σμιτ Ματσχάρ, με σκοπό να τον εξουδετερώσει αθόρυβα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, με το αεροπλάνο να χάνει 14.000 πόδια ύψος μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Η τραγωδία αποτράπηκε χάρη στην καίρια παρέμβαση των επιβατών και του πληρώματος, οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ιταλική Corriere Della Sera, που επικαλείται τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ο τελικός στόχος ενδέχεται να μην ήταν ο διάδρομος του αεροδρομίου, αλλά οι ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, οι ισραηλινές αρχές αντιμετωπίζουν τον δράστη ως «μοναχικό λύκο», ο οποίος, σύμφωνα με τη Daily Mail, διατηρούσε διαδικτυακό προφίλ με τζιχαντιστικές αναφορές και ακραίες θέσεις κατά των γυναικών. Οι αρχές των ΗΑΕ ερευνούν πλέον και επίσημα το συμβάν ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Η παρέμβαση Νετανιάχου για τα κενά ασφαλείας

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε τα σοβαρά κενά ασφαλείας και έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Σμουέλ Μπεν-Εζρά, να ορίσει ειδικό ελεγκτή.

Η αποστολή της νέας επιτροπής είναι να επανεξετάσει ριζικά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ξένη πολιτική αεροπορία που εισέρχεται στο Ισραήλ, υλοποιώντας καθυστερημένα τις συστάσεις που είχε κάνει ο Γενικός Ελεγκτής του Κράτους ήδη από τον Μάιο του 2024, προειδοποιώντας για τους κινδύνους από τον ελλιπή έλεγχο των ξένων πληρωμάτων.