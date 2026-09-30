Μία παρ’ ολίγον τραγωδία αποφεύχθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai με 174 επιβάτες, που αναχώρησε από το Ντουμπάι, με προορισμό το Τελ Αβίβ και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία το πρωί της Τετάρτης 30/09.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης, που κατάγεται από το Ομάν, επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το συντρίψει στο έδαφος. Η άμεση αντίδραση και το θάρρος ομάδας Ισραηλινών χειριστών αεροσκαφών που βρέθηκαν ως επιβάτες στην μοιραία πτήση και έδρασαν ακαριαία παλεύοντας με τον πιλότο, απέτρεψε τελικά μια αεροπορική τραγωδία.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel επικαλούμενος μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες εβραϊκών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται στις μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, που ήξεραν να πιλοτάρουν και ταξίδευαν με πολιτικά.

Bίντεο που ανάρτησαν επιβάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει σοκαριστικές σκηνές από το κόπκιτ, λίγο μετά τον αφοπλισμό του πιλότου. Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές σκηνές:

Βίντεο δείχνει τον τρόπο που το αεροσκάφος έκανε «βουτιά θανάτου» και έχασε 18,400 πόδια μέσα σε ένα λεπτό.

Ομάδα πιλότων με πολιτικά έσωσε την πτήση

«Υπήρχε μια δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά ρούχα στο αεροπλάνο της flydubai που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αναφέρει το Channel 12. Πρόκειται για τους επιβάτες που εμπόδισαν έναν από τους πιλότους να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου, σύμφωνα με το κανάλι.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος λέει στο πρακτορείο ότι αν οι πιλότοι δεν ήταν στο αεροπλάνο, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μια άλλη επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή σε ένα περιστατικό ομηρίας στο Εντέμπε το 1976.

«Κραυγές ακούστηκαν από το πιλοτήριο -Υπήρχαν αίματα παντού»

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, η Μίριαμ, επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

«Πιστέψαμε ότι δεν θα βγαίναμε ζωντανοί». Μια άλλη γυναίκα, η οποία συστήνεται ως Νόαμ, δήλωσε: «Ξέσπασαν κραυγές μέσα στο αεροπλάνο… από επιβάτες που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Καταλάβαμε ότι ένας από τους πιλότους είχε μαχαιρωθεί και τραυματιστεί σοβαρά, και ότι είχαν χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Δείτε βίντεο με δηλώσεις επιβατών:

Το σήμα κινδύνου για αεροπειρατεία

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση ή αεροπειρατεία, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο και δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή αν ο δεύτερος πιλότος με καταγωγή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν εκείνος που εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι τα σήματα κινδύνου έχουν σταλεί την ώρα που οι δύο πιλότοι πιάστηκαν στα χέρια.

Βίντεο που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εικόνα αναστάτωσης στο εσωτερικό του αεροπλάνου.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Πάντως, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Ισραήλ δείχνουν τους επιβάτες να χειροκροτούν μόλις κατάφεραν να προσγειωθούν:

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ που τελικά υποδέχτηκε το αεροσκάφος, για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.