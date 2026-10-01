Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση» στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, όπως ενημέρωσε η πρεσβεία της Ινδίας στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

«Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του κ. Σμιτ Ματσάρ, του γενναίου Ινδού πιλότου πτήσης της flydubai που εξετράπη στο Ταμπούκ σήμερα», αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah have been following the health condition of Mr Smit Machchhar, the brave Indian pilot of Flydubai flight that was diverted to Tabuk today. He is admitted in a hospital in Tabuk city in northwest Saudi Arabia and receiving necessary… — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) September 30, 2026

Υπογραμμίζοντας πως η πληροφόρηση που είχε για τον Σμιτ Ματσάρ ήταν ότι νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση», η ινδική πρεσβεία στο Ριάντ εκφράζει την ελπίδα πως θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατόν. «Βρισκόμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και τη διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της υγείας του σε συνεργασία με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας», παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη, αναφέρει.

Smit Machchhar, un capitán indio de Flydubai, fue apuñalado por un terrorista omaní en la cabina de mando. A pesar de sus heridas y de estar apenas consciente, ayudó a salvar más de 180 vidas. Ahora, está luchando por su vida. Oremos por este héroe esta noche. ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/02RsdEK3qj — 💎Azul YBlanco🥉🇸🇻 (@ESPACIO2024) September 30, 2026

Νωρίτερα, ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε το θάρρος του πιλότου της Flydubai ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. «Χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη – αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και υπογράμμισε πως «είναι πραγματικός ήρωας».