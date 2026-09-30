Σώοι και αβλαβείς επέστρεψαν στο Ισραήλ οι επιβάτες του αεροσκάφους Flydubai που έζησαν στιγμές απόλυτου τρόμου στον αέρα.

Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ στο οποίο προσγειώθηκαν με ασφάλεια τους περίμενε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα αγκάλιασε και έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν να αφοπλίσουν τον συγκυβερνήτη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε και τον αποκάλεσε ήρωα. Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε ότι η μπλούζα του άνδρα είναι γεμάτη αίματα και ο ίδιος έδωσε μια συγκλονιστική περιγραφή για το παρολίγον τραγικό συμβάν.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο τραυματισμένος από μαχαίρι πιλότος, λίγο πριν καταρρεύσει κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, με αποτέλεσμα να εισέλθουν τρεις επιβάτες και να τον βοηθήσουν, διαφορετικά η συγκεκριμένη πτήση μπορεί να είχε άλλη κατάληξη…

«Μπήκα στο πιλοτήριο, τον άρπαξα και τον τράβηξα έξω»

Ο άνδρας περιέγραψε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως αφόπλισε τον συγκυβερνήτη με καταγωγή από το Ομάν. Ο επιβάτης κατάφερε να μπει στο πιλοτήριο και να απομακρύνει τον δράστη από τα χειριστήρια ενώ στη συνέχεια βοήθησε και στη σταθεροποίηση του αεροσκάφους.

Τόνισε, δε, πως εισέβαλε στο πιλοτήριο με δύο ακόμη άνδρες και το θέαμα που αντίκρισαν ήταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της Flydubai τραυματισμένος και πεσμένος κοντά στην πόρτα. «Όταν μπήκα μέσα, είδα τον δράστη στα χειριστήρια, ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν υπήρχαν πιλότοι στα καθίσματα. Τον άρπαξα, και τον τράβηξα έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον ρώτησε τι έκανε ο δράστης και εκείνος απάντησε πως «προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια, ώστε να απενεργοποιήσει το αεροπλάνο».

Στη συνέχεια είπε ότι κάλεσε και άλλους Ισραηλινούς βρίσκονταν στο αεροπλάνο, με σκοπό να κρατήσουν τον δράστη, πριν επιστρέψει στο πιλοτήριο και ολοκληρώσει το σχέδιο του. Το αεροπλάνο εκείνη την ώρα είχε αρχίσει ήδη να παίρνει απότομη και επικίνδυνη κλίση.

«Πήδηξα ξανά μέσα, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω», δήλωσε ο ήρωας – επιβάτης. Αστειευόμενος, ανέφερε ότι «ήξερα τι έπρεπε να κάνω επειδή παρακολουθώ το Mayday», ένα τηλεοπτικό καναδικό ντοκιμαντέρ που εξετάζει αεροπορικά δυστυχήματα.

«Το αεροπλάνο άρχισε να ισιώνει λίγο περισσότερο και στη συνέχεια ο πιλότος μού είπε ότι αναλάμβανε από εκεί και πέρα», είπε κλείνοντας.

«Επιβάτες πετάχτηκαν από τις θέσεις τους»

Ο Τζίκα Μάνες, ένας από τους τρεις Ισραηλινούς που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον πιλότο, περιέγραψε από την πλευρά του τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι 174 επιβάτες της πτήσης.

Ο άνδρας ανέφερε πως τη στιγμή που η σύζυγός του πήγαινε την μικρή τους κόρη στην τουαλέτα, άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο.

Η γυναίκα του ήταν εκείνη που τότε ειδοποίησε αμέσως μια αεροσυνοδό και της ζήτησε να μπουν στο δωμάτιο των πιλότων, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Το αεροπλάνο άρχισε να κάνει απότομη βουτιά προς το έδαφος και οι επιβάτες «πετάχτηκαν από τις θέσεις τους». Ο Μάνες υποστήριξε πως έβγαλε την κόρη του από την τουαλέτα και κατευθύνθηκε προς το πιλοτήριο για να βοηθήσει τους επιβάτες που ήταν ήδη εκεί, ώστε να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, χρειάστηκαν 20 με 25 λεπτά για να τον αφοπλίσουν και να τον δέσουν. Με ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

Ταυτόχρονα, ένας γιατρός που βρισκόταν στο αεροσκάφος, βοήθησε τον τραυματισμένο πιλότο.

Ο Τζίκα Μάνες παρομοίασε τις στιγμές που βίωσαν με «ταινία τρόμου», τονίζοντας ότι όλοι θεωρούσαν πως δεν θα βγουν ζωντανοί από το αεροπλάνο. «Ήταν ένα πολύ δύσκολο σενάριο… αλλά επειδή είμαστε Ισραηλινοί, αντιδράσαμε γρήγορα», κατέληξε.

Με λουλούδια και σημαίες τους υποδέχτηκαν στο Τελ Αβίβ

Λίγο πριν την άφιξη της πτήσης διάσωσης προς το Τελ Αβίβ, οι επιβάτες χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν στο αεροπλάνο που κατάφεραν να σωθούν.

Στο αεροδρόμιο περίμεναν φίλοι και συγγενείς με σημαίες και λουλούδια τους αγαπημένους τους που έφτασαν σώοι και αβλαβείς. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε πως ένας εκ των επιβαινόντων της τρομακτικής πτήσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρει έναν ελαφρύ τραυματισμό.

Εικόνες από την άφιξη των επιβατών στο Τελ Αβίβ:

Ποιος είναι ο κυβερνήτης που δέχθηκε την επίθεση με το μαχαίρι

Ο Σμιτ Ματσχάρ, Ινδός υπήκοος ήταν ο πιλότος που δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη του.

Ο δράστης είχε σκοπό να μαχαιρώσει τον Σμιτ Ματσχάρ και να ρίξει το αεροσκάφος, ωστόσο το πλάνο του ευτυχώς δεν είχε επιτυχία.

Παρά τα τραύματά του, ο πιλότος κατάφερε να ανοίξει από μέσα την καμπίνα των πιλότων και να μπουν οι τρεις επιβάτες που κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια κατέρρευσε, όμως η κίνηση του αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού.

Το χρονικό της τρομακτικής πτήσης

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν το αεροσκάφος της Flydubai, ενώ πετούσε στον ιορδανικό εναέριο χώρο, εξέπεμψε αρχικά κωδικό έκτακτης ανάγκης squawk 7700 και ελάχιστα λεπτά αργότερα τον κωδικό 7500, που υποδηλώνει εκδήλωση παράνομης παρέμβασης ή αεροπειρατείας.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της πλατφόρμας Flightradar24, το αεροσκάφος βρισκόταν στα 34.000 πόδια όταν άρχισε μια τρομακτική, ανεξέλεγκτη βουτιά, χάνοντας περισσότερα από 17.000 πόδια ύψους μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Βίντεο δείχνει τον τρόπο που το αεροσκάφος έκανε «βουτιά θανάτου»:

Στο εσωτερικό της καμπίνας επικράτησε απόλυτος πανικός. Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι ακούγονταν κραυγές από το πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος παρουσίαζε απότομες μεταβολές κλίσης.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο συγκυβερνήτης έβγαλε μαχαίρι, επιτέθηκε στον κυβερνήτη τραυματίζοντάς τον σοβαρά και επιχείρησε να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης για να οδηγήσει το σκάφος σε συντριβή.

Η άμεση κινητοποίηση μιας ομάδας Ισραηλινών επιβατών, μεταξύ των οποίων βρισκόνταν και εκπαιδευμένοι χειριστές αεροσκαφών που ταξίδευαν με πολιτικά, αποδείχθηκε σωτήρια. Οι επιβάτες, μαζί με μέλη του πληρώματος, παραβίασαν την πόρτα του πιλοτηρίου, πάλεψαν σώμα με σώμα με τον δράστη, τον αφόπλισαν και τον απομάκρυναν αιμόφυρτο.