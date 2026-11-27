Σε διαδικασία πτώχευσης προσφεύγει η αεροπορική Norse Atlantic Airways AS, υπό το βάρος της εκτόξευσης του κόστους καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου οι εταιρείες leasing κατήγγειλαν τις συμβάσεις μίσθωσης των αεροσκαφών της.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Norse Atlantic Airways AS έλαβε την δύσκολη απόφαση να κηρύξει πτώχευση παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία και ο όμιλος για την εξεύρεση λύσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο του Όσλο.

Η αίτηση αφορά τη Norse Atlantic Airways AS. Η μητρική Norse Atlantic ASA, καθώς και άλλες εταιρείες του ομίλου, δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία και παραμένουν σε λειτουργία.

Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ότι η οικονομική της κατάσταση είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Τότε βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανείου.

Η Norse ιδρύθηκε το 2021, εστιάζοντας στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν επιβαρύνει την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, προκαλώντας διαταραχές στις μεταφορές και αυξάνοντας τις τιμές της κηροζίνης και το λειτουργικό κόστος των αερομεταφορέων.