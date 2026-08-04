Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση σήμερα, μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την ιρανική πλευρά και θεωρώ πως υπάρχει η δυνατότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε μια συμφωνία, ώστε να ανοίξει ξανά το στενό και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλή κατάσταση όσον αφορά τη συγκεκριμένη σύγκρουση», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC.

Κατά την έναρξη των συναλλαγών οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, ωστόσο η εικόνα άλλαξε στη συνέχεια. Περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας, το πετρέλαιο Μπρεντ για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, διαμορφούμενο στα 81,85 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχη ήταν η πορεία και για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI, με τα συμβόλαια παράδοσης Σεπτεμβρίου να σημειώνουν πτώση 3,10%, στα 77,85 δολάρια το βαρέλι.