Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της Ουάσιγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC, που επικαλείται αξιωματούχους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν την περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι Αρχές ανακοίνωσαν πως ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. «Η περιοχή είναι πλέον ασφαλής. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Δείτε live από το σημείο:

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, στις 14:20 (τοπική ώρα) εντοπίστηκε ένας σκοπευτής στην είσοδο του σταθμού «Farragut West» του μετρό.

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον», έγραψε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Για λόγους ασφαλείας ο Λευκός Οίκος βρίσκεται υπό καθεστώς lockdown.

Ένα εκ των δύο θυμάτων:

#BREAKING: Photo of National Guard shot near White House pic.twitter.com/1ptDAyQI7c — Backfire (@BackfireBros) November 26, 2025

Τραμπ: Αυτό το κτήνος θα το πληρώσει πολύ ακριβά

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι οι δύο φρουροί είναι «βαριά τραυματισμένοι» και ο ύποπτος το ίδιο.

«Το κτήνος, που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι είναι και οι δύο βαριά τραυματισμένοι και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα το πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, στο Truth Social.

«Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλον τον Στρατό και τις δυνάμεις επιβολής του Νόμου».

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House At least three casualties being reported The shooter is reportedly still on the loose Law enforcement racing from all throughout the city PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025