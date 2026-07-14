Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξαπέλυσε τη Δευτέρα (13/7) σφοδρή κριτική κατά των σχεδίων της Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μετατραπούν σε «πειρατές» εάν προχωρήσουν στην επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έκανε γνωστό ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «άμεσα» να εισπράττουν μερίδιο από την εμπορική ναυτιλιακή κίνηση. Θα ανέρχεται στο 20% της συνολικής αξίας του φορτίου για κάθε σκάφος που διαπλέει τα Στενά.

Το ποσό αυτό θα αποτελεί μορφή αποζημίωσης προς τις ΗΠΑ για τις υπηρεσίες που παρέχουν λειτουργώντας ως «φύλακες» της περιοχής.

Η απάντηση του Λούλα δόθηκε κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης στο Σάο Καετάνο ντο Σουλ, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, όπου καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αμερικανική πρόθεση, στηλιτεύοντας τη στάση των ΗΠΑ.

«Σε άλλες εποχές, αυτό θα το θεωρούσαμε πειρατεία», υπογράμμισε ο Βραζιλιάνος ηγέτης, ενώ κατέληξε με νόημα: «Οι ΗΠΑ, μια μεγάλη χώρα που, όπως πιστεύω, πολεμούσε για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές».