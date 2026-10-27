Σφοδρή, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προσωπικά στον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, μιλώντας στη συνδιάσκεψη των επαρχιακών οργανώσεων.

Ο Οζέλ κατηγόρησε την Άγκυρα για στρατηγική αποτυχία και υποχωρητικότητα απέναντι στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Αθήνα εξασφάλισε διεθνή νομιμοποίηση με τη συμφωνία με την Αίγυπτο και διαθέτει πλέον πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη (F-35 και εκσυγχρονισμένα F-16), την ώρα που η Τουρκία παραμένει αποκλεισμένη από το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE των 150 δισ. ευρώ και τις αμερικανικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, κατήγγειλε τον Χακάν Φιντάν για απαράδεκτη υπαναχώρηση από τις πάγιες θέσεις για το casus belli, τα χωρικά ύδατα και το ηλεκτρικό καλώδιο.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου και η διπλωματική απομόνωση

Μιλώντας ενώπιον των στελεχών των επαρχιακών οργανώσεων, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανέλυσε τα αδιέξοδα της τουρκικής διπλωματίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιπαραβάλλοντας τη διεθνή απήχηση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας οριοθέτησης με τη διεθνή καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης του AKP οδήγησαν την Τουρκία σε διπλωματική αδυναμία:

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στη συμφωνία με τη Λιβύη. Ο βουλευτής που εκείνη την μέρα είπε “φέρτε την στη Βουλή να την περάσουμε, καταθέστε την στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας κινήσεων” ήμουν εγώ. Η Συμφωνία με τη Λιβύη δεν αρκεί όμως για την προστασία των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι διαταραγμένες σχέσεις με την Αίγυπτο οδήγησαν τον Ερντογάν να περιμένει στην πόρτα του Σίσι. Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η συμφωνία μας με τη Λιβύη -η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη- επικρίνεται, καταδικάζεται και δεν γίνεται αποδεκτή από αυθάδεις Ευρωπαίους. Σε αυτή την κατάσταση μας έφερε το AKP που στερείται διορατικότητας και οι παράλογοι ελιγμοί της εξωτερικής πολιτικής του».

Αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE των 150 δισ. και την Ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Οζέλ στην απουσία της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα προγράμματα ασφάλειας, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι, παρά τις επιχειρησιακές αποστολές του ΝΑΤΟ, βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων:

«Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, το SAFE. Ένα πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κάθε συνάντηση στο εξωτερικό λέμε: “Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν γίνεται χωρίς την Τουρκία”. Με τα λάθη που διέπραξαν μας οδήγησαν στον αποκλεισμό από αυτό. Η Τουρκία, που τρέχει όποτε καλείται για θέματα ασφάλειας και στέλνει τα F-16 της για την προστασία του εναέριου χώρου στις Βαλτικές Χώρες, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί σε αυτό το τεράστιο πρόγραμμα εξαιτίας των προσωπικών σχέσεων και της ανίκανης διαχείρισης του AKP».

Στο ίδιο πλαίσιο, προειδοποίησε για τις βαριές συνέπειες στην τουρκική πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω της αδυναμίας εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ένωσης και του αποκλεισμού από το πλαίσιο «Made in Europe»:

«Δεν μπορέσαμε να αναθεωρήσουμε ούτε τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσής μας. Αποκλειστήκαμε και από το πρόγραμμα “Made in Europe”. Πραγματοποιούμε 70% των εξαγωγών μας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα επιβάλει δασμούς στα τουρκικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά ολόκληρη η εφοδιαστική μας αλυσίδα. Η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν. Αν το νομοσχέδιο περάσει ως έχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα. Μεταχειρίζονται την Τουρκία σαν να είναι η Κίνα».

«Ο Τραμπ δεν υλοποίησε καμία υπόσχεση»

Εστιάζοντας στις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον, ο Οζγκιούρ Οζέλ κατήγγειλε ότι η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε τεράστιες οικονομικές παραχωρήσεις προς την πλευρά Τραμπ χωρίς να αποκομίσει κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα, την ώρα που η Ελλάδα και το Ισραήλ ισχυροποιούνται καθοριστικά στον αέρα:

«Για να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Τραμπ αγοράσαμε 250 Boeing, αγοράσαμε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε υπέρογκες τιμές, μηδενίσαμε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, ενώ ο Ερντογάν βρισκόταν εν πτήσει και αυξήσαμε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα πριν καν προσγειωθεί.

Μάλιστα, υποσχεθήκαμε στον Τραμπ ακόμα και τις σπάνιες γαίες μας, οι οποίες βρίσκονται ως επί το πλείστον στο Εσκισεχίρ. Και ποιο ήταν αντάλλαγμα; Ο φίλος σας ο Τραμπ, ενώ το επαναλάμβανε επί δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να άρει τις κυρώσεις CAATSA. Τώρα τα κοινοβούλια των ΗΠΑ έκλεισαν και μπήκαν σε προεκλογική περίοδο. Εν τω μεταξύ όμως, ο Τραμπ ήρε την απαγόρευση πώλησης όπλων που είχε επιβληθεί στη “Νότια Κύπρο”. Δηλαδή, ενώ δεν ήρε τις κυρώσεις CAATSA, ήρε τις κυρώσεις για τη “Νότια Κύπρο”. Μας πέταξαν έξω από το πρόγραμμα των F-35, για τα οποία η Τουρκία είχε πληρώσει. Μάλιστα στα έξι από αυτά είχε ζωγραφιστεί η ημισέληνος και το αστέρι, ενώ είχαν σταλεί και οι πιλότοι μας για εκπαίδευση. Κράτησαν τα χρήματά μας. Έστειλαν τα F-35 σε άλλους.

Τώρα ο Τραμπ λέει: “Μπορεί να έχω μια έκπληξη στο μέλλον”. Λένε νυχθημερόν: “Έρχεται έκπληξη με τα F-35”. “Θα βγει μήπως κινητήρας για το KAAN από το μεταγωγικό αεροσκάφος;” Ούτε κινητήρας βγήκε για το KAAN, ούτε F-35 ήρθαν. Σαν να μην έφταναν τα F-35 που πουλήθηκαν στο Ισραήλ και την Ελλάδα, τα πιο εκσυγχρονισμένα F-16 βρίσκονται επίσης στα χέρια της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ο Τραμπ έδωσε υποσχέσεις για όλα αυτά. Ούτε μία δεν υλοποιήθηκε».

Αναφορικά με το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, υπογράμμισε την επιχειρησιακή αδράνεια των πυραύλων και τις επιπτώσεις των κυρώσεων:

«Πού είναι οι S-400; ‘Ανοιξαν το καπάκι τους μόνο μία φορά για δοκιμή και παραμένουν στο υπόστεγο. Τώρα μάς λένε: “Αν οι S-400 δεν απομακρυνθούν από την Τουρκία, οι CAATSA δεν πρόκειται να αρθούν, μην κάνετε όνειρα”. Λέω λοιπόν σε όσους εκείνες τις μέρες έπεσαν θύματα των εθνικών τους συναισθημάτων: Τι απέγινε το παραμύθι των S-400;».

Προσωπική επίθεση στον Χακάν Φιντάν: «Μιλάει σαν Έλληνας διπλωμάτης για τα 12 μίλια και το Casus Belli»

Στο επίκεντρο της σφοδρότερης κριτικής του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης σχετικά με τα χωρικά ύδατα και το casus belli:

«Ο υπουργός Εξωτερικών, ο TikToker κύριος Χακάν πήγε και έδωσε συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα, είπε μια φράση: “Η επέκταση στα 12 μίλια δεν συνιστά casus belli, αιτία πολέμου”. Με μια πρόταση έκανε δύο πράγματα:

Πρώτον, εμείς δεν αναφερθήκαμε σε 12 μίλια, είπαμε “πάνω από τα έξι μίλια”. Η τουρκική θέση λέει: “Δεν μπορούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα να ξεπεράσουν τα έξι μίλια ούτε κατά μία οργιά”. Αυτός λέει ουσιαστικά: “Μέχρι τα 11,9 μίλια δεν λέω κουβέντα”. Σκεφτείτε, είναι δυνατόν κάποιος που διατέλεσε Διοικητής της ΜΙΤ να μην το γνωρίζει αυτό; Τέτοια άγνοια είναι δυνατή μόνο με κακή πρόθεση.

Δεύτερον: “Το casus belli δεν σημαίνει αιτία πολέμου” είπε. Αυτή όμως μπορεί να είναι κουβέντα μόνο Έλληνα διπλωμάτη. Τότε, το 1995, εμείς είπαμε: “Το θεωρούμε casus belli”. Οι Έλληνες διπλωμάτες τώρα, για να το αμβλύνουν, λένε: “Casus belli δεν σημαίνει κήρυξη πολέμου”. Κι εμείς λέμε: “Το τι σημαίνει casus belli είναι ξεκάθαρο”. Οι διπλωμάτες δεν τα λένε ξεκάθαρα. Ούτε κι εγώ λέω να αντιπαρατεθούμε σε πόλεμο. Αλλά άλλο αυτό κι άλλο να λέει ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λόγια Έλληνα διπλωμάτη, ενώ και για τα έξι μίλια να λέει: “Δείχνω ανοχή μέχρι τα 12 μίλια”».

Η ηλεκτρική διασύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο

Κλείνοντας, ο Οζέλ κατηγόρησε την τουρκική ηγεσία για διπλωματικές υποχωρήσεις στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο:

«Επιπλέον, θα ποντίσουν καλώδιο από την Ελλάδα, για ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια είναι η θέση της Τουρκίας; Γίνεται καλώδιο 2.000 χιλιόμετρα; Ας δώσουμε εμείς το ρεύμα από τα 70 χιλιόμετρα. … Είναι μια στρατηγική κίνηση. Επίσης λέει: “Για την πόντιση καλωδίου δεν ζητάμε άδεια, αλλά ενημέρωση”. Κι έτσι έκτοτε η Ελλάδα λέει: “Είμαστε αντίθετοι ακόμα και στην ενημέρωση”. Αυτά είναι τα αποτελέσματα εξωτερικής πολιτικής ξεπουλήματος και υποχωρήσεων. …».