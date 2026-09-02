Με μια σφοδρή ανακοίνωση, η Ryanair κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) στην Ευρώπη.

Αφορμή στάθηκε η νέα βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις έως και τριών ωρών σε 37 πτήσεις της εταιρείας, επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες.

Η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για την τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία στην Ελλάδα εντός των τελευταίων 12 μηνών, εξαπολύοντας βαρύτατες κατηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης για ανεπαρκή χρηματοδότηση των υποδομών, αλλά και κατά της Κομισιόν για αδράνεια.

«Παρωχημένα συστήματα και αποτυχία διαχείρισης»

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία στηλιτεύει την τακτική της ελληνικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ότι οι επιβάτες και οι αερομεταφορείς επιβαρύνονται με διαρκώς αυξανόμενα τέλη, λαμβάνοντας παράλληλα υπηρεσίες που υποβαθμίζονται.

Όπως επισημαίνει η Ryanair στην ανακοίνωσή της:

«Επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλλουν ολοένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μια υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα, επειδή τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας είναι παρωχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες».

Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία προέβη σε μια βαρύτατη καταγγελία, σημειώνοντας:

«Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε σημείο που αγγίζει το παράλογο, καθώς πρόσφατα η ίδια η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας – εξοπλισμού που κανονικά θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος».

Ευθύνες στην Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Παράλληλα, η Ryanair στρέφει τα βέλη της προς τις Βρυξέλλες, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περιορίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες περί ανταγωνιστικότητας χωρίς να επιβάλλει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ή κυρώσεις στους παρόχους εναέριας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει:

«Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά ασταμάτητα για ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, συνεχίζει να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες διαταραχές στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι επιβάτες της Ευρώπης παρουσίαζαν τόσο χαμηλή απόδοση, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να διαφεύγουν της ευθύνης, ενώ οι επιβάτες πληρώνουν το τίμημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να εκδίδει δελτία Τύπου και να αρχίσει να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες δικαιούνται μια σύγχρονη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με επαρκές προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση».

Νιλ ΜακΜάχον: «Καθυστερήσεις έως 3 ώρες σε 37 πτήσεις»

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον, περιέγραψε το μέγεθος της αναστάτωσης που προκλήθηκε στο επιβατικό κοινό από το χθεσινό συμβάν, ασκώντας οξεία κριτική στην ελληνική αεροπορική υποδομή.

Στη δήλωσή του, ο κ. ΜακΜάχον τόνισε:

«Η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί ακόμη μια απαράδεκτη και αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας του ATC, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair. Αυτή είναι πλέον η τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κάθε χρόνο, ενώ η υπηρεσία που λαμβάνουν γίνεται όλο και χειρότερη».

Συνεχίζοντας, ο κ. ΜακΜάχον υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς προς και από τους οποίους ταξιδεύουν οι επιβάτες αυτή την περίοδο αιχμής και όμως η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της παραμένει εντελώς απροετοίμαστη να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες βλάβες του εξοπλισμού της, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε χιλιάδες επιβάτες. Η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποδοτικό στις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες προκαλούν περιττή αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί».