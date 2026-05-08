Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα την εξαπόλυση πυραυλικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της φιλοϊρανικής οργάνωσης, η επιχείρηση αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στις πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, με κυριότερη εκείνη που οδήγησε στον θάνατο ηγετικού στελέχους της στα προάστια της Βηρυτού. Η βάση που βρέθηκε στο στόχαστρο των πυραύλων εντοπίζεται στη γεωγραφική περιοχή νότια της Ναχαρίγια, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του μετώπου των συγκρούσεων κατά μήκος των συνόρων.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται ως συνέχεια του ισραηλινού πλήγματος που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση του Ισραήλ θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά από διάστημα σχεδόν ενός μήνα που οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το συγκεκριμένο προπύργιο της Χεζμπολάχ, στοχεύοντας και εξουδετερώνοντας έναν υψηλόβαθμο διοικητή της οργάνωσης. Το γεγονός αυτό πυροδότησε έναν νέο κύκλο αντιποίνων, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή και παραβίαση της εύθραυστης ισορροπίας που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα.

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλήγματα που πλήττουν στρατηγικές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους.