Το Βερολίνο αποδίδει στη Ρωσία τις επαναλαμβανόμενες κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν την πλατφόρμα Signal, μέσω της οποίας γερμανοί πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι φέρονται να έχουν αποτελέσει στόχο κυβερνοπειρατείας από τον Φεβρουάριο.

Όπως αναφέρουν γερμανικοί κυβερνητικοί κύκλοι, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκτιμά ότι η επιχείρηση ηλεκτρονικού «phishing» κατά της συγκεκριμένης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων οργανώθηκε, με υψηλή πιθανότητα, από ρωσικούς κρατικούς ή συνδεδεμένους με το κράτος φορείς.