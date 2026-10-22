Επίθεση κατά του ΛεΜπρόν Τζέιμς εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον αστέρα του NBA για ασέβεια κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου σε πρόσφατο αγώνα του πρωταθλήματος.

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει ασέβεια προς τη χώρα μας ενώ ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, την οποία συνόδευσε με βίντεο από τη συμπεριφορά του αστέρα των Φιλαδέλφεια 76ερς κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

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