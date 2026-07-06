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Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την κήρυξη συναγερμού στην ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.
«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα.