Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα, κατά τις πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

🇮🇷 🇮🇱 NEW: Impact in Bnei Brak, Tel Aviv pic.twitter.com/H0l5ID3YIs — AxisMENA (@axismena) March 5, 2026

BREAKING🚨 New wave of Iranian ballistic missiles hitting Tel Aviv ” Israel” pic.twitter.com/MMpVBN1x4P — NewsOrbit (@NewsOrbit1122) March 5, 2026

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Ιερουσαλήμ, μετά από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επικείμενη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Σε διάστημα λιγότερο από δύο ώρες, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε τρεις ξεχωριστές προειδοποιήσεις για πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από ιρανικό έδαφος. Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ζημιές, και οι κάτοικοι έχουν πλέον απομακρυνθεί από τα καταφύγιά τους και επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

⚠️☄🇮🇷/🏴‍☠️🔻Scenes from lastest barrage showing an Iranian missile in the sky of occupied Jerusalem.@AlHaqNews pic.twitter.com/FSCy4AcWgU — AlHaqNews (@hdrjafri007) March 5, 2026

Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού

Η νότια Βηρυτός, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έγινε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, έπειτα από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ιρανική επίθεση σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν

Επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, εξαπέλυσαν την Τετάρτη οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αναφορά του ιρανικού πρακτορείου Fars.

