Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, λίγη ώρα αφού οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη.

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε ότι άκουσε περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις, λίγη ώρα αφού η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» απαιτώντας ο πληθυσμός να σπεύσει σε καταφύγια εξαιτίας της «απειλής πυραυλικών πληγμάτων».