Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, στην πόλη Σουβάιντα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι εικόνες που έρχονται από τα διεθνή ΜΜΕ, δείχνουν τα αντιαρεπορικά πυρά να φωτίζουν τον ουρανό της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🇺🇸🇮🇱BREAKING: U.S. CONFIRMS IDF STRIKE IN IRAN

U.S. officials have confirmed to ABC News that Israeli missiles have hit a site in Iran.

3 explosions have been reported in Iran’s Isfahan region, home to critical nuclear facilities recently shut down due to security concerns.… https://t.co/Mpbuy3mwhH pic.twitter.com/31VQDbBMhm

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2024