Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας, ανακοίνωσε σήμερα την περιοχή από την οποία η Ρωσία εκτόξευσε τον νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, η δοκιμή του Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya (Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από τη Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters, ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, στον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος (SSC-X-9 Skyfall, σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Τι ξέρουμε για τον πύραυλο Burecestnik

Το Storm Petrel – η μετάφραση του «Burevestnik» – είναι ένα παλαιότερο ρωσικό πρότζεκτ για έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο cruise με ιδιαίτερα μεγάλο βεληνεκές, που ο Πούτιν είχε ήδη ανακοινώσει το 2018 και ο οποίος ήταν προηγουμένως γνωστός για τις αποτυχημένες δοκιμές του.

Το εγχείρημα αρχικά δεν είχε να κάνει με τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, σχετιζόταν κυρίως με τον τερματισμό από την Ουάσιγκτον το 2002 της αμερικανο-σοβιετικής συνθήκης του 1972 για τον περιορισμό των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας.

Ωστόσο η πυρηνική πρόωση αυτού του πυραύλου cruise είναι κάτι νέο, το όπλο κάνει ελάχιστα για να αλλάξει την τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία καθορίζεται από διηπειρωτικούς πυραύλους με πολλαπλές κεφαλές.

Με τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, διάφορα συστήματα αεράμυνας αναπτύσσονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές εάν ο πύραυλος cruise μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik εξακολουθεί να έχει τη σημασία που φαινόταν να έχει όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Π.Π.