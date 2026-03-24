Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέφτηκε χθες την πόλη Kiryat Shmona στο βόρειο Ισραήλ, με σκοπό να παραχωρήσει μια συνέντευξη Τύπου. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, η Χεζμπολάχ και οι Φρουροί της Επανάστασης βομβαρδίζουν όσο ποτέ τις πόλεις στο βόρειο κομμάτι της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, λοιπόν, ο Χέρτζογκ χρειάστηκε να φυγαδευτεί, να βρει καταφύγιο, καθώς ένας πύραυλος χτύπησε δίπλα από το σημείο, στο οποίο βρισκόταν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Ισραηλινός πρόεδρος είπε ότι «η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός του περασμένου έτους και πρέπει να εξασφαλίσει στρατηγικό βάθος στο εσωτερικό του Λιβάνου».

Σε ένα βίντεο που έχει δημοσιευτεί από ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Jazeera, φαίνεται η στιγμή που ο πύραυλος πέφτει και ο κόσμος που βρισκόταν στους δρόμους, τρέχει να κρυφτεί.

Δημοσιεύτηκαν, ακόμη, οι εικόνες του προέδρου του Ισραήλ μέσα από το καταφύγιο.