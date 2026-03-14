Οι Ιρανοί χτύπησαν την αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη.

Ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε προς το κτήριο, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός πάνω από την πρεσβεία, σύμφωνα με το Reuters, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Προηγήθηκαν αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.