Σειρήνες ήχησαν στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ, στην επαρχία των Αδάνων, στη νοτιοανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Anadolu», χωρίς ωστόσο να γίνει λόγος σε λεπτομέρειες.

Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τουρκικό κανάλι «A Haber», βαλλιστικός πύραυλος φέρεται ότι εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη στρατιωτική βάση στα Άδανα.

Οι εικόνες που τα μεταδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα είναι από την αναχαίτιση του πυραύλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Δείτε βίντεο από τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο:

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι σειρήνες ήχησαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδας) και επί πέντε λεπτά ακούγονταν στα Άδανα.

Ένα φλεγόμενο αντικείμενο φαίνεται να πέφτει από τον ουρανό σε βίντεο που ανήρτησαν χρήστες στα social media.

Οι σειρήνες που ήχησαν στα Άδανα:

Υπενθυμίζεται ότι ήδη δύο ιρανικοί πύραυλοι καταστράφηκαν μέσα στον τουρκικό εναέριο χώρο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη πως ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε στο κέντρο της χώρας, την επομένη της αναχαίτισης από το ΝΑΤΟ ενός δεύτερου πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έκλεισε το γενικό προξενείο της στα Άδανα και κάλεσε τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.