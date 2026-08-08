Συναγερμός σήμανε στις ναυτιλιακές αρχές μετά από πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Κουμζάρ του Ομάν. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο την υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το σκάφος δέχτηκε επίθεση από πύραυλο αγνώστου προελεύσεως.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, στην περιοχή όπου κινούταν το τάνκερ —το οποίο επιχειρούσε να διασχίσει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ— σημειώθηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις.

Παρά το συμβάν, η υπηρεσία UKMTO επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Το πλοίο δεν υπέστη ακινητοποίηση και συνεχίζει κανονικά την πορεία προς τον προορισμό του.