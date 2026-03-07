Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης, ενώ η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν του Ιράν, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και προσωπικό.

Iran says a girls’ school was hit by a deadly air strike. Here’s what we know. https://t.co/EXWLY1Uy23 — CBS News (@CBSNews) March 6, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του από τον βομβαρδισμό. Τα πλάνα δημοσιεύθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Να σημειωθεί ότι στις 28 Φεβρουαρίου, μια άλλη επίθεση σε ένα σχολείο θηλέων στο Ιράν, σκότωσε 175 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.