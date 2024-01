Πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης έπληξε χθες Παρασκευή το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 7:45 μ.μ. (ώρα Υεμένης, 6.45 μ.μ. ώρα Ελλάδος), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από περιοχή που ελέγχουν στην Υεμένη και έπληξαν το πετρελαιοφόρο M/V Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Το καταδρομικό USS Carney (DDG 64) και άλλα συμμαχικά πλοία ανταποκρίθηκαν και προσφέρουν βοήθεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy

Οκτώ ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν αντιπλοϊκό πύραυλο που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι Χούθι προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile

On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024