Νέο οπτικό υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Ιράν, φέρεται να δείχνει θραύσματα πυραύλου από τη φονική επίθεση που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το πλήγμα μπορεί να συνδέεται με τη χρήση αμερικανικού πυραύλου τύπου Tomahawk cruise missile.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ιρανικές Αρχές, δείχνει εικόνες από θραύσματα πυραύλου που φέρεται να προέρχονται από το φονικό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στη Μιναμπ στις 28 Φεβρουαρίου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Ορισμένα από τα συντρίμμια φαίνεται να φέρουν την ένδειξη «Made in USA», καθώς και ονόματα εταιρειών της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, εν μέσω αυξανόμενων στοιχείων ότι ένας αμερικανικός πύραυλος Tomahawk, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, όταν ρωτήθηκαν σχετικά.

The US military accidentally struck an Iranian elementary school, in an attack that state media said killed at least 168 children and 14 teachers, likely due to outdated information about a nearby naval base, according to two sources briefed on the preliminary findings of an… pic.twitter.com/zgtwCFkYUI — CNN (@CNN) March 11, 2026

Σύμφωνα με τοπικές πηγές και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το πλήγμα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, όταν εκατοντάδες μαθητές βρίσκονταν μέσα στο κτήριο. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο σχολικό συγκρότημα, ενώ ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να επιχειρούν για ώρες κάτω από τα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες.

Οι πρώτες αναφορές των αρχών κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, στην πλειονότητά τους παιδιά σχολικής ηλικίας. Το περιστατικό θεωρείται μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις εναντίον σχολικής μονάδας, στην πρόσφατη ιστορία της περιοχής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πόλη Μινάμπ βρίσκεται κοντά σε στρατηγικές υποδομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας λόγω της εγγύτητάς της με τα Στενά του Ορμούζ. Σε μικρή απόσταση από το σχολείο, φέρεται να υπάρχουν εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να εκτιμήσουν ότι ο αρχικός στόχος της επίθεσης, ενδέχεται να ήταν στρατιωτικός.

🇺🇸💥The moment a US missile struck a school in Minab, murdering more than 160 children. pic.twitter.com/bCdvskttXm — Informer (@X_Informer_X) March 8, 2026

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι αμερικανικά όπλα, χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πλήγμα. Εκπρόσωποι του Πενταγώνου ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική διερεύνηση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και αν υπήρξε σφάλμα στον εντοπισμό του στόχου.

Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις, κάλεσαν ειδικούς, ώστε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα. Αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τόνισαν ότι οι επιθέσεις σε σχολεία και σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, παραβιάζουν τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ζήτησαν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε διεθνές επίπεδο, ενώ αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Οι έρευνες για την προέλευση του πυραύλου και τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.