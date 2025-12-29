Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και μια γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη με υποθερμία μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε το μεσημέρι της Κυριακής 28/12, ομάδα σκιέρ στην περιοχή Panticosa, στα Ισπανικά Πυρηναία, στη βορειοανατολική Αραγονία, ανακοίνωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή και οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:00 τοπική ώρα, όταν η ομάδα, που αποτελούνταν από έξι άτομα, βρισκόταν σε πλαγιά κοντά στην κορυφή Tablato, σε ένα από τα δημοφιλέστερα χιονοδρομικά θέρετρα της περιοχής Panticosa, πολύ κοντά στα γαλλικά σύνορα.

Η πρώτη ειδοποίηση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δόθηκε από μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή και είδε τη χιονοστιβάδα να κατεβαίνει απότομα, παρασύροντας τους σκιέρ.

Η ομάδα διάσωσης της Guardia Civil, μαζί με ειδικές μονάδες ορεινής διάσωσης, ελικόπτερα και σκύλους ανίχνευσης, κινητοποιήθηκε άμεσα.

Νεκροί, τραυματίας και αγωνιώδεις έρευνες

Οι αρχικές αναφορές μιλούσαν για δύο νεκρούς, πριν οι διασώστες εντοπίσουν συνολικά τρεις σορούς κάτω από τον όγκο του χιονιού.

Μια γυναίκα από την ίδια ομάδα διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρέχεται φροντίδα για υποθερμία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων ή τις εθνικότητές τους, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις διαδικασίες αναγνώρισης.

Που έγινε η τραγωδία

Το Panticosa Spa & Ski Resort, όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά θέρετρα στην ισπανική πλευρά των Πυρηναίων. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 8.850 ποδών (περίπου 2.700 μέτρων), προσφέροντας πίστες σκι αλλά και εκτός πίστας διαδρομές για πιο έμπειρους.

Παρότι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) διατηρεί για την περιοχή χαμηλό έως μέτριο κίνδυνο χιονοστιβάδων (επίπεδο 2/5), όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, φαίνεται ότι σε ορισμένα τμήματα των υψηλών πλαγιών οι συνθήκες ήταν αρκετά επισφαλείς για τους σκιέρ.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Αραγονίας, Jorge Azcón, εξέφρασε μέσω των κοινωνικών δικτύων την «πλήρη σοκ και θλίψη» του για το τραγικό περιστατικό και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη του ατζέντα προκειμένου να μεταβεί αυτοπροσώπως στην περιοχή που εκτυλίχθηκε η χιονοστιβάδα.

Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa.

Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 29, 2025

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με τον συντονισμό των ομάδων διάσωσης να συνεχίζεται, ενώ διερευνάται επισταμένα το ακριβές σημείο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεργοποιήθηκε το χιόνι.

Με πληροφορίες από: The Olive Press