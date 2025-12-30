Σε τραγωδία κατέληξε χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, όταν η χιονοστιβάδα χτύπησε περιοχή κοντά στην κορυφή Ταμπλάτο.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε μετά την ειδοποίηση μίας γυναίκας, που ανέφερε ότι είχε δει τέσσερα άτομα να κάνουν σκι στην περιοχή πριν τη χιονοστιβάδα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία διάσωσης και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από τα Λουτρά της Παντικόσα.

Una allau mata tres esquiadors, dos d’ells coneguts muntanyencs i influenciadors El trencament d’una placa de gel, a dos mil metres d’altitud, ha causat el corriment que ha arrossegat les tres víctimes i una altra persona que ha resultat ferida Més informació ⬇️… pic.twitter.com/snMhzXQ7o0 — À Punt NTC (@apuntnoticies) December 29, 2025



Οι έρευνες κατέληξαν στον εντοπισμό των σορών τριών ατόμων και της γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή, αλλά σε κατάσταση υποθερμίας. Οι Αρχές της περιφέρειας Αραγονίας ενημέρωσαν ότι η γυναίκα δέχθηκε άμεση βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Tres esquiadores muertos y un herido por un alud de nieve cerca de Panticosa (Huesca) https://t.co/nZwxyZ4D4Y pic.twitter.com/3kyxsEon1m — Europa Press (@europapress) December 29, 2025



Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χόρχε Αθκόν, εξέφρασε μέσω κοινωνικών δικτύων τη βαθιά του συγκίνηση για το τραγικό συμβάν και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφτεί άμεσα την περιοχή για να επιβλέψει τις εργασίες διάσωσης και να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων.

🔴 Tres muertos y una mujer herida leve ser arrastrados por un alud de nieve próximo al Balneario de Panticosa, Huesca 📺Sigue la actualidad del día con @cfranganillo > https://t.co/4R2SwuN6rs pic.twitter.com/ygkMYm70qy — Informativos Telecinco (@informativost5) December 29, 2025

Αυτό το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που κρύβει ο χειμερινός τουρισμός στις ορεινές περιοχές, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους επισκέπτες για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην περιοχή.