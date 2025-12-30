Σε τραγωδία κατέληξε χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, όταν η χιονοστιβάδα χτύπησε περιοχή κοντά στην κορυφή Ταμπλάτο.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε μετά την ειδοποίηση μίας γυναίκας, που ανέφερε ότι είχε δει τέσσερα άτομα να κάνουν σκι στην περιοχή πριν τη χιονοστιβάδα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία διάσωσης και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από τα Λουτρά της Παντικόσα.

 


Οι έρευνες κατέληξαν στον εντοπισμό των σορών τριών ατόμων και της γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή, αλλά σε κατάσταση υποθερμίας. Οι Αρχές της περιφέρειας Αραγονίας ενημέρωσαν ότι η γυναίκα δέχθηκε άμεση βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

 


Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χόρχε Αθκόν, εξέφρασε μέσω κοινωνικών δικτύων τη βαθιά του συγκίνηση για το τραγικό συμβάν και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφτεί άμεσα την περιοχή για να επιβλέψει τις εργασίες διάσωσης και να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων.

 

 

Αυτό το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που κρύβει ο χειμερινός τουρισμός στις ορεινές περιοχές, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους επισκέπτες για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

