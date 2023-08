Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που πλήττουν το αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης.

Οι φωτιές που μαίνονται στο Μάουι και το Μεγάλο Νησί έχουν καταστρέψει μια πόλη και έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ενώ ανάγκασαν κατοίκους να πέσουν στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τη λαίλαπα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι πυρκαγιές πλήττουν κυρίως το νησί Μάουι και σε μικρότερο βαθμό αυτό της Χαβάης. Έχουν επιδεινωθεί από τους σφοδρούς ανέμους, που πνέουν με ταχύτητα μέχρι 130 χλμ./ώρα, τροφοδοτούμενοι από τον τυφώνα «Ντόρα», ο οποίος περνάει αυτή τη στιγμή από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια του αρχιπελάγους.

Η τουριστική πόλη Λαχέινα, στη δυτική ακτή του Μάουι, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

#WATCH: New video shows the moment a wildfire tore though homes in Lahaina.

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) August 10, 2023