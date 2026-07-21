Πληροφορίες από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στη διοχέτευση χιλιάδων πυρηνικών φυγοκεντρητών στο εσωτερικό του όρους Πίκαξ.

Η τοποθέτηση του εξοπλισμού, σε εξαιρετικά μεγάλο βάθος, καθιστά σχεδόν αδύνατη την καταστροφή του μέσω αεροπορικών βομβαρδισμών, περιορίζοντας δραστικά τις διαθέσιμες στρατιωτικές λύσεις των αντιπάλων της.

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Τελ Αβίβ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον πως η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο. Η κίνηση ακολούθησε τις πολεμικές συγκρούσεις του Ιουνίου 2025, όταν αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 είχαν στοχεύσει υπόγειες υποδομές του Ιράν.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι δορυφορικές αποδείξεις

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πρόσφατα πως η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί πιθανό στόχο για ένα καίριο πλήγμα στην είσοδό της. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν καταγράφεται άμεση δραστηριότητα στο σημείο, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής ενέργειας στο εγγύς μέλλον.

Την ίδια στιγμή, ρεπορτάζ του CNN, το οποίο βασίστηκε σε ανάλυση δορυφορικού υλικού, κατέγραψε συνεχή κίνηση βαρέων οχημάτων στην περιοχή του όρους Πίκαξ. Το ευρήματα αυτά ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι ιρανικές αρχές εργάζονται εντατικά για την αναδιοργάνωση και επέκταση των πυρηνικών τους δυνατοτήτων.

IRAN NUCLEAR UPDATE: Possible NEW Passive Defensive Measures Noted at Pickaxe Mountain Based upon newly available satellite imagery of the Pickaxe Mountain underground complex, just south of the Natanz Nuclear Complex, it appears that as early as April 22nd, the two eastern… pic.twitter.com/KGAhBkLks8 — Inst for Science (@TheGoodISIS) May 6, 2026

Το αδιέξοδο των συμβατικών βομβαρδισμών

Σύμφωνα με αναλύσεις του ισραηλινού δικτύου C14news, το υπόγειο συγκρότημα στο όρος Πίκαξ —κοντά στην περιοχή Νατάνζ— βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βάθος που ακόμη και οι πιο εξελιγμένες βόμβες διάτρησης καταφυγίων αδυνατούν να το προσβάλουν. Αυτός ο τεχνικός περιορισμός αφήνει ως μόνη δραστική επιλογή μια εξαιρετικά επικίνδυνη χερσαία επιχείρηση ή τη χρήση μη συμβατικών μέσων.

Αν και ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι το συγκρότημα παραμένει ως επί το πλείστον ένας άδειος χώρος, η συνεχιζόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα αρκεί για να συντηρεί την ένταση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. Επιπλέον, η επιλογή χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων (όπως οι βόμβες B61) αποκλείεται στην πράξη, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα από άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, για αντίστοιχες ενέργειες.

Οι περιορισμένες επιχειρησιακές επιλογές

Με τα αεροπορικά πλήγματα να κρίνονται ανεπαρκή, οι διαθέσιμες επιλογές του στρατού είναι ελάχιστες:

Χερσαία εισβολή: Μια υψηλού ρίσκου και σύνθετη επιχείρηση στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Στοχοποίηση των εισόδων: Η σφράγιση των σηράγγων με βαρύ βομβαρδισμό, μέθοδος όμως που προσφέρει μόνο προσωρινή λύση, καθώς οι Ιρανοί έχουν την υποδομή να καθαρίσουν τα συντρίμμια.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγορείται ότι παραβιάζει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και ειδικότερα τους όρους διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος (status quo) στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πιέσεις προς την Ουάσιγκτον και στενά περιθώρια

Το ζήτημα του όρους Πίκαξ αποτελεί προτεραιότητα για την ισραηλινή διπλωματία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ισραηλινές αποστολές στις ΗΠΑ έχουν θέσει το θέμα ως «κόκκινη γραμμή», ασκώντας πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση, γεγονός που φαίνεται να επηρεάζει και τη ρητορική του Λευκού Οίκου.

Όσο οι κατασκευές στο όρος Πίκαξ συνεχίζονται, το παράθυρο ευκαιρίας για την εξουδετέρωση της εγκατάστασης με συμβατά στρατιωτικά μέσα στενεύει επικίνδυνα, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας γενικευμένης και πολύ πιο επικίνδυνης σύγκρουσης.