Το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται σε μία από τις πιο καταστροφικές περιόδους για τα ευρωπαϊκά δάση, παρόλο που η κρίσιμη περίοδος υψηλού κινδύνου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2026, οι στάχτες έχουν καλύψει περίπου 500.000 εκτάρια (5 εκατομμύρια στρέμματα).

Το μέγεθος αυτό υπερβαίνει κατά 1,3 φορές τον ετήσιο μέσο όρο της εικοσαετίας 2006-2025.

Το γεγονός ότι η έξαρση αυτή καταγράφεται πριν από το κύριο στάδιο του Αυγούστου, καταδεικνύει την πρωτοφανή ένταση των φαινόμενων.

Οι χώρες με τα μεγαλύτερα πλήγματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 5 Αυγούστου 2026, η κατανομή των ζημιών διαμορφώνεται ως εξής:

Ισπανία: Βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, έχοντας χάσει 222.783 εκτάρια (2,23 εκατ. στρέμματα). Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 2,3-πλάσιο του συνήθους μέσου όρου της χώρας και αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό της συνολικής καμένης γης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γαλλία: Καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 92.871 εκτάρια (929.000 στρέμματα). Πρόκειται για μέγεθος πάνω από έξι φορές μεγαλύτερο από τον ιστορικό της μέσο όρο, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών.

Ιταλία: Ακολουθεί στην τρίτη θέση, με τις απώλειες να φτάνουν τα 74.696 εκτάρια (747.000 στρέμματα), σημειώνοντας αύξηση 1,3 φορές σε σχέση με την κανονικότητα.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Όσον αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, με τις αποτεφρωμένες εκτάσεις να υπολογίζονται σε περίπου 30.000 εκτάρια (300.000 στρέμματα).

Υψηλή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αιωρούμενα σωματίδια

Πέρα από την απώλεια της φυτικής κάλυψης, εξαιρετικά σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα.

Οι μετρήσεις του συστήματος CAMS/Copernicus ECMWF για τα σωματίδια PM10 δείχνουν ότι η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα έντονη.

Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καπνού περιλαμβάνονται η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γαλλία, η Ιταλία, καθώς και η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

Σχετική ανάρτηση έκανε ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Κώστας Λαγουβάρδος, ο οποίος αναφέρει:

«Καλοκαίρι 2026: η Ευρώπη ξανά αντιμέτωπη με τις φλόγες

Αντιγράφω από το climatebook.gr

Το καλοκαίρι του 2026 εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα δυσκολότερα σε δασικές πυρκαγιές για την Ευρώπη, αν και η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), έως τις αρχές Αυγούστου 2026 είχαν καεί περίπου 500.000 εκτάρια γης, δηλαδή 5 εκατομμύρια στρέμματα. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν 1,3 φορές ο μέσος όρος ολόκληρου έτους της περιόδου 2006-2025, και μάλιστα πριν από τον συνήθως πιο καταστροφικό μήνα, τον Αύγουστο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Οι τρεις χώρες που επλήγησαν περισσότερο (έως 05/08/2026):

*(έως αρχές Αυγούστου 2026)*

Ισπανία: Κατέχει τη θλιβερή πρωτιά με 222.783 εκτάρια καμένα (2,23 εκατ. στρέμματα), περίπου 2,3 φορές τον μέσο όρο της και σχεδόν τη μισή συνολική καμένη έκταση όλης της ΕΕ.

Γαλλία: Στη δεύτερη θέση με 92.871 εκτάρια (929.000 στρέμματα), πάνω από έξι φορές τον ιστορικό της μέσο όρο, καταγράφοντας ρεκόρ καμένων εκτάσεων στα χρονικά των καταγραφών.

Ιταλία: Τρίτη με 74.696 εκτάρια (747.000 στρέμματα), περίπου 1,3 φορές πάνω από τον μέσο όρο της.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε καμένες εκτάσεις, με περίπου 30.000 εκτάρια καμένα (γύρω στα 300.000 στρέμματα).

Η επιβάρυνση του αέρα από τον καπνό (PM10)

Παράλληλα, σημαντική είναι και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τον καπνό. Σύμφωνα με δεδομένα CAMS/Copernicus ECMWF για τα PM10 από πυρκαγιές, μεταξύ των περισσότερο επιβαρυμένων περιοχών βρίσκονται η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (βλ. βίντεο).