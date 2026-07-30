Οι πρωτοφανείς πυρκαγιές που κατακαίνε τη νοτιοδυτική Γαλλία δεν καταστρέφουν απλώς εκτάσεις γης, κινούνται με τέτοια ορμή και ένταση, δημιουργώντας μια ισχυρή, «πύρινη» καταιγίδα. Φαινόμενα που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο στις μεγα-πυρκαγιές της Βόρειας Αμερικής, κάνουν πλέον την εμφάνισή τους στην ευρωπαϊκή Ήπειρο. Για τους ειδικούς, η εξέλιξη αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το σύνθημα ότι η Ευρώπη εισέρχεται επίσημα σε μια νέα, ανεξέλεγκτη εποχή πυρκαγιών.

Οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη πάντα υπήρχαν, καθώς όμως η κλιματική κρίση επιδεινώνεται, η μορφή τους αλλάζει και γίνονται πιο ακραίες.

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν αυτή την εβδομάδα να τιθασεύσουν πυρκαγιές πιο σφοδρές και πιο απρόβλεπτες από οποιαδήποτε άλλη έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Την Τετάρτη, οι Αρχές των χωρών αυτών δήλωσαν ότι ορισμένες πυρκαγιές είχαν σταθεροποιηθεί, αλλά εξέφρασαν ανησυχία ότι η κατάσταση θα μπορούσε ακόμη να επιδεινωθεί εν μέσω του τέταρτου κύματος καύσωνα στην Ευρώπη για φέτος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών ανατολικότερα, στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Όλα αυτά συμβαίνουν έπειτα από την περσινή περίοδο ρεκόρ στις πυρκαγιές της Ευρώπης, με τους ειδικούς να αναφέρουν ότι η Ήπειρος προστίθεται σε μια μακρά λίστα περιοχών, από τη Σιβηρία έως τον Αμαζόνιο, που πλέον υπομένουν διαδοχικές ακραίες περιόδους πυρκαγιών.

«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή πυρκαγιών που δεν μπορούν να σβηστούν», δήλωσε ο Víctor Resco de Dios, Λέκτορας Δασικής Μηχανικής και Παγκόσμιας Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο της Λέιδα στην Ισπανία. «Αυτές είναι πυρκαγιές που καίνε με την ένταση πολλών ατομικών βομβών».

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν πλέον αποτεφρώσει περισσότερα από 1.600.000 στρέμματα, καθιστώντας τες τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα, ενώ απομένουν ακόμη μήνες στην περίοδο των πυρκαγιών.

«Η κατάσταση σήμερα είναι η σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η σκληρότερη που έχουμε καταγράψει ποτέ, η σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στο Μπορντό. Χαρακτήρισε τις πυρκαγιές «εντελώς πρωτοφανείς».

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού ήταν η εμφάνιση «πυρονεφών» ή «pyrocumulonimbus», τα οποία σχηματίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές Αρχές.

Τι είναι τα πυρονέφη

Τα πυρονέφη εμφανίζονται όταν ιδιαίτερα έντονες πυρκαγιές δημιουργούν ένα «σύννεφο» εξαιρετικής θερμότητας, η οποία ανεβαίνει ταχύτατα στον ψυχρότερο αέρα από πάνω και συμπυκνώνεται σε επιβλητικά καταιγιδοφόρα σύννεφα. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους ανέμους, βροχή και κεραυνούς, μετατρέποντας τις πυρκαγιές σε απρόβλεπτες και αυτοτροφοδοτούμενες πύρινες καταιγίδες.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες το 2025 δημιούργησαν έναν σπάνιο ανεμοστρόβιλο φωτιάς (firenado).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Καιρικών Προβλέψεων δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα αν αυτό ήταν το πρώτο pyrocumulonimbus της Γαλλίας. «Ωστόσο, εάν επιβεβαιωθεί, η ανάπτυξή του θα υπογράμμιζε την εξαιρετική ένταση της τρέχουσας πυρκαγιάς και τις εκτάκτως ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες υπό τις οποίες καίει», δήλωσε η Francesca Di Giuseppe, συντονίστρια πρόβλεψης πυρκαγιών του κέντρου.

Η κλίμακα των πυρκαγιών είναι επίσης εντυπωσιακή, δήλωσαν οι ειδικοί. Έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γης σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν ζητήσει τη συνδρομή της ΕΕ. «Μια συγχρονισμένη, πολυεθνική κρίση πυρκαγιών είναι σπάνια στην Ευρώπη», δήλωσε ο Stefan Doerr, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πυρκαγιών στο Πανεπιστήμιο Σουόνσι της Ουαλίας.

Οι πυρκαγιές μαίνονται κοντά σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που σαρώνει την ορεινή επαρχία Άβιλα, δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας Μαδρίτης, και είναι έως τώρα η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη χώρα, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι ο τρέχων αριθμός των καταστροφικών πυρκαγιών: πυρκαγιές που εξαπλώνονται ταχύτατα, κατακλύζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και αναγκάζουν κοινότητες να εκκενωθούν», δήλωσε ο Guillermo Rein, Καθηγητής Επιστήμης της Φωτιάς στο Imperial College του Λονδίνου.

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις δύο χώρες μέχρι στιγμής.

Οι πυρκαγιές στην Τουρκία έχουν επίσης αρχίσει να εντείνονται. Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι φωτιές έχουν εξαπλωθεί σε αγροτικές και δασικές περιοχές της νοτιοδυτικής επαρχίας Μούγλα στις ακτές του Αιγαίου.

Τρεις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας

Οι δύο ενώ επιχειρούσαν σε μέτωπα στην Κρήτη και ένας τρίτος, από φυσικά αίτια, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Γύθειο. Η πλήρης κατάσβεση πυρκαγιών τέτοιου μεγέθους είναι σχεδόν αδύνατη μέχρι να εξαντληθεί η καύσιμη ύλη ή να φτάσουν παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ανεξάρτητα από το πόσοι πυροσβεστικοί πόροι θα κινητοποιηθούν, αναφέρουν οι ειδικοί.

«Στην Αυστραλία, σε περιοχές των ΗΠΑ και του Καναδά, υπάρχει μια γενική προσδοκία και αποδοχή των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών», δήλωσε ο Doerr του Πανεπιστημίου Σουόνσι. «Στην Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τέτοιες πυρκαγιές μπορούν να προληφθούν πλήρως».

Γιατί είναι τόσο καταστροφικές αυτές οι πυρκαγιές;

Κάθε πυρκαγιά είναι σύνθετη και μοναδική, και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γης, του ανάγλυφου του εδάφους και των πυροσβεστικών πόρων. Όμως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικό οδηγό των πυρκαγιών της Ευρώπης, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η παγκόσμια θέρμανση φέρνει εντονότερες διακυμάνσεις μεταξύ υγρών και ξηρών ακραίων φαινομένων. Είναι ένα «φαινόμενο μαστιγίου» (whiplash effect), δήλωσε ο Matthew Jones, ανεξάρτητος ερευνητής στη Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας.

Ο περασμένος χειμώνας ήταν ασυνήθιστα υγρός στη Γαλλία και την Ισπανία, γεγονός που οδήγησε σε έξαρση της ανάπτυξης της βλάστησης. Στη συνέχεια ο καιρός άλλαξε απότομα. Από τον Μάιο, η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από μια διαδοχή βίαιων κυμάτων καύσωνα, που ξήραναν το τοπίο. Αυτή η ζέστη έδωσε το «χτύπημα του μαστιγίου» στο φαινόμενο, μετατρέποντας αυτή την πυκνή βλάστηση σε εξαιρετικά εύφλεκτη καύσιμη ύλη, δήλωσε ο Jones.

«Δαντικά σενάρια»:

Η πλήρης κατάσβεση των σημερινών πυρκαγιών μπορεί να διαρκέσει μήνες, σύμφωνα με τις Αρχές, αλλά οι επιπτώσεις τους θα παραμείνουν για πολύ καιρό μετά.

Οι επικίνδυνοι, γεμάτοι καπνό ουρανοί που δημιουργούν είναι επιβλαβείς για την υγεία. Η ρύπανση από τις πυρκαγιές εκτιμάται ότι προκαλεί περισσότερους από 100.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Υπάρχει επίσης η ζημιά στην οικονομία. Αυτές οι πυρκαγιές μαίνονται κοντά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, επηρεάζοντας τουριστικά hotspots, αμπελουργικές περιοχές και ζωτικούς αμυντικούς κόμβους.

Πέραν αυτού, ενδέχεται να αλλάξουν τη σχέση των ανθρώπων με τη γη στην οποία ζουν, τώρα που βρίσκονται υπό τη συνεχή απειλή ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε οι πυρκαγιές στην Ευρώπη, όπως και αλλού, να γίνουν πιο συχνές και πιο ακραίες όσο οι άνθρωποι συνεχίζουν να καίνε ορυκτά καύσιμα και να ανεβάζουν τις θερμοκρασίες.

«Είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν τα πράγματα», δήλωσε ο Resco de Dios, «σύντομα δεν θα μπορούμε να αποκλείσουμε Δαντικά σενάρια όπως αυτά που είδαμε στην Καλιφόρνια ή την Αυστραλία, με πυρκαγιές ή συμπλέγματα πυρκαγιών που φτάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια ή ακόμη και το ένα εκατομμύριο εκτάρια».

Πηγή: CNN