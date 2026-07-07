Ένα πρωτοφανές κύμα ακραίου καύσωνα και καταστροφικών πυρκαγιών σαρώνει τη Νότια Ευρώπη από τις αρχές Ιουλίου.

Οι τουρίστες και οι κάτοικοι σε δημοφιλή θέρετρα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Δείτε βίντεο:

Ισπανία: Εκκενώσεις ξενοδοχείων στην Ανδαλουσίας και κόκκινος συναγερμός

Στην Ισπανία, η κατάσταση είναι δραματική στο Γκρατσαλέμα του Κάντιθ. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την ορεινή περιοχή Σιέρα ντε Γκρατσαλέμα, επεκτείνεται ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν εσπευσμένα το γνωστό ξενοδοχείο Fuerte, καθώς και δεκάδες πολυτελείς βίλες.

Δείτε βίντεο που δείχνει τεράστιες στήλες καπνού να αναδύονται πίσω από μια πισίνα στο Γκρατσαλέμα του Κάντιθ:

Για την κατάσβεσή της έχουν επιστρατευτεί ελικόπτερα, αεροπλάνα και βαρέα μηχανήματα, ενώ δρόμοι παραμένουν κλειστοί.

Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την Αραγωνία, την Καταλονία και τη Βαλένθια, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40°C, έχοντας ήδη αγγίξει τους 43°C στην Ανδαλουσία και την Εξτρεμαδούρα.

Γαλλία: 10.000 εκκενώσεις στα Πυρηναία και «μπλόκο» στον Γύρο Γαλλίας

Στη Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις εστίες τους στους πρόποδες των Πυρηναίων, με τις φλόγες να έχουν κατακάψει ήδη 11.336 στρέμματα. Η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς προκάλεσε πανικό, φτάνοντας αναπνοής από κατοικημένες περιοχές.

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, ο Πατρίς, από το Τρεβιλάκ, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήρθε σε απόσταση 300 μέτρων από τα σπίτια. Μας σόκαρε η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε»

Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε τους διοργανωτές του Γύρου Γαλλίας (Tour de France) να ζητήσουν από τους θεατές να απομακρυνθούν από το σημείο τερματισμού, προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη περιοχή τα οχήματα έκτακτη ανάγκης. Ο διευθυντής του αγώνα, Κρίστιαν Προυδόμ, τόνισε: « Καλούμε το κοινό να μην προσέρχεται στην άκρη του αγώνα ή στον χώρο τερματισμού.»

Περίπου 700 πυροσβέστες επιχειρούν σε πέντε νομούς της χώρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε τέσσερα αεροσκάφη υδροβολής από την Κύπρο και τη Σουηδία, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να δηλώνει:

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Γαλλίας»

Η 30χρονη Σαρλότ Πινιόλ περιέγραψε τις στιγμές της δικής της εκκένωσης:

«Αρχίσαμε να βλέπουμε καπνό γύρω στις 10:30 μ.μ., και μετά συνέχισε να πλησιάζει όλο και περισσότερο. Κάποιος από το δημαρχείο χτύπησε την πόρτα μας γύρω στη 1:00 π.μ. για να μας πει να φύγουμε. Η μυρωδιά του καπνού ήταν συντριπτική»

Η Chantal Mauchet, νομάρχης του νομού Hérault, όπου αρκετές πυρκαγιές έχουν κάψει τουλάχιστον 300 εκτάρια γης, δήλωσε ότι η περίοδος των πυρκαγιών στη νότια Γαλλία είχε «ουσιαστικά ξεκινήσει τρεις ή περισσότερες εβδομάδες νωρίτερα».

Από την πλευρά του, ο συνταγματάρχης της γαλλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ερίκ Μπελτζιοΐνο υπογράμμισε:

«Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, βιώνουμε τις συνέπειες και είμαστε μόνο στις αρχές Ιουλίου. Η σεζόν θα είναι μεγάλη για τους στρατιώτες που σβήνουν τις πυρκαγιές. Πρέπει να μας βοηθήσετε»

Η Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι έθεσαν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 13.000 εκτάρια δασικής και θαμνώδους γης σε μια βόρεια περιοχή.

Η επιστημονική ομάδα World Weather Attribution επισημαίνει ότι αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες θα ήταν «σχεδόν αδύνατες» χωρίς την ανθρώπινη επίδραση στο κλίμα.